Gráfico do dia: AUDUSD (03.12.2025)

O AUDUSD continua a sua recuperação, adicionando mais 0,3% em meio à ampla fraqueza do dólar e aos mais recentes dados do PIB da Austrália. Os dados ficaram abaixo do esperado, mas destacaram as pressões inflacionárias em constante crescimento, o que reforçou as apostas do mercado em uma postura hawkish do RBA. Fonte: xStation5 O AUDUSD defendeu hoje o nível de Fibonacci de 50,0 (cerca de 0,656), aproximando-se atualmente do teste da próxima resistência em torno de 0,658-0,659, que coincide com o nível de Fibonacci de 61,8. Se as preocupações com uma maior desaceleração económica na China não superarem os diferenciais das taxas de juro, o par deve permanecer confiantemente acima da EMA100 (roxo escuro). O que influencia o AUDUSD hoje? O PIB da Austrália cresceu 0,4% trimestralmente (2,1% a/a), impulsionado por fortes investimentos privados e consumo das famílias. Os investimentos públicos e os gastos do governo também apoiaram o crescimento. Os fatores compensatórios incluíram reduções nos stocks e no comércio líquido, já que as importações cresceram mais rapidamente do que as exportações. As pressões sobre os preços aumentaram, impulsionadas pelos custos da energia, rendas, alimentos e mão de obra. O resultado ficou abaixo do esperado (consenso da Bloomberg: 0,7% em relação ao trimestre anterior), mas a evolução inflacionária bem pronunciada reafirma as expectativas hawkish do mercado em relação ao RBA, com a fraqueza generalizada do dólar a contribuir ainda mais para os ganhos do par.

O spread entre os títulos do governo australiano e norte-americano de 2 anos atingiu o seu nível mais alto desde o final de 2017. A política monetária dos EUA reflete tanto as expectativas de flexibilização no curto prazo quanto uma perspectiva mais dovish no longo prazo, impulsionada pela sucessão antecipada de Jerome Powell por um nomeado de Trump, a ser anunciado no início de 2026. Durante a noite, o presidente Trump referiu-se ao seu principal conselheiro económico, Kevin Hassett, como um "potencial presidente do Fed". Os mercados consideraram Hassett um dos candidatos mais favoráveis a taxas baixas na lista não oficial, que é dominada por atuais ou ex-funcionários do Fed.

O AUD também recebeu algum apoio adicional do PMI de serviços da China, que ficou acima do esperado (52,1 contra 52 esperados). O setor de serviços do país expandiu-se em novembro, mas o crescimento desacelerou ligeiramente (anteriormente: 52,6). As novas encomendas e a procura de exportações melhoraram, apoiadas pela diminuição da incerteza comercial entre a China e os EUA, mas o emprego continuou a contrair-se e as margens de lucro permaneceram sob pressão. Os custos dos insumos aumentaram pelo nono mês consecutivo, enquanto as expectativas de atividade futura das empresas enfraqueceram, destacando os desafios contínuos. O spread entre as obrigações de 2 anos da Austrália e dos EUA atingiu o seu nível mais alto desde o final de 2017 ao longo do mês passado. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

