Os mercados asiáticos estão em queda pela terceira sessão consecutiva, em função da escalada das tensões entre os EUA, Israel e o Irão. O JP225 do Japão caiu 1,50%, para 54.400 pontos, os índices chineses estão a perder entre 0,70% e 1,50%, e o AU200cash da Austrália caiu 0,75%.



O índice Kospi da Coreia também se destaca. Os investidores aproveitaram o aumento das tensões no Médio Oriente como uma oportunidade para realizar lucros após ganhos parabólicos nos últimos meses. O índice caiu 12% hoje, mas continua 18% mais alto no acumulado do ano.



Os preços do petróleo estão a subir cerca de 2% hoje, com o OIL.WTI a ser negociado a 76,25 USD por barril e o Brent a 83,50 USD. Os preços subiram após ataques perto do Estreito de Ormuz que interromperam o tráfego de petroleiros. Ontem, Trump anunciou proteção naval e apoio de seguros para o transporte de energia, na esperança de estabilizar a situação.



A situação no mercado cambial está mista hoje. Entre as moedas mais fracas está o dólar australiano (AUD), enquanto do outro lado estão o dólar neozelandês (NZD) e o franco suíço (CHF).



Os metais preciosos estão a recuperar após a liquidação de ontem. O ouro subiu 1,20%, para 5.120 dólares por onça, e a prata está a ganhar 3,20%, para 83,30 dólares por onça.



Os indicadores oficiais do PMI na China permaneceram em território de contração, com o índice composto em 49,5, sinalizando uma fraqueza contínua na economia doméstica. Enquanto isso, o PMI não oficial da Caixin subiu para 52,1, o nível mais alto desde a pandemia. A melhoria foi impulsionada pelo forte crescimento de novos pedidos e exportações. Os dados conflitantes complicam a avaliação da trajetória de recuperação da China.



Dados não oficiais mais fortes apontaram para um aumento da produção e reconstrução de inventários. Os custos das matérias-primas atingiram o seu nível mais alto em 44 meses, principalmente devido aos metais. Os produtores repassaram parcialmente os custos aos clientes, embora o crescimento do emprego tenha permanecido moderado.



As autoridades japonesas enfatizaram mais uma vez a sua disposição de agir no mercado cambial, incluindo uma possível intervenção monetária. Apesar das tensões geopolíticas, o iene não cumpriu o seu papel de porto seguro, principalmente devido ao aumento dos preços do petróleo, que afetam negativamente a balança comercial do Japão.



O PIB da Austrália cresceu 0,8% em relação ao trimestre anterior e 2,6% em relação ao ano anterior, superando as expectativas. O ritmo de crescimento melhorou claramente em comparação com os baixos níveis de meados de 2024. No entanto, o consumo das famílias continua cauteloso.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.