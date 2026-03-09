Resumo do dia: Guerra no Médio Oriente trouxe dia de extrema volatilidade

Hoje marca mais um dia de conflito no Golfo Pérsico, e a situação na região continua tensa.

Após a escalada do conflito no Médio Oriente no fim de semana, os preços do petróleo subiram acentuadamente, aproximando-se brevemente de US$ 115-120 por barril. O aumento foi uma reação aos ataques dos EUA e de Israel à infraestrutura energética iraniana e às ações retaliatórias do Irão contra instalações petrolíferas na região, aumentando as preocupações com interrupções no abastecimento global de petróleo.

Os países do G7 declararam-se dispostos a liberar parte de suas reservas estratégicas de petróleo, caso a procura pelo produto assim o exija. O objetivo dessa medida seria conter um aumento repentino dos preços e mitigar os efeitos das interrupções no abastecimento causadas pelo conflito no Médio Oriente.

O simples anúncio de uma possível intervenção do G7 acalmou parcialmente o sentimento do mercado e contribuiu para uma queda nos preços do petróleo. Como resultado, o preço do barril caiu para menos de US$ 100.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que está a analisar várias opções para limitar o aumento dos preços do petróleo devido às tensões no Médio Oriente. Ele também mencionou ter um plano para impedir novos aumentos nos preços do petróleo, mas não revelou detalhes sobre sua implementação.

Os índices de Wall Street continuam sob pressão, embora algumas perdas anteriores tenham sido parcialmente mitigadas. No momento da redação deste artigo, pouco antes das 20h, o Dow Jones estava em queda de cerca de 0,7%, o S&P 500 havia perdido cerca de 0,3%, enquanto o Nasdaq estava ligeiramente em alta.

Os mercados europeus também negociaram sob uma clara tendência de venda hoje. O FTSE 100 do Reino Unido caiu mais de 0,3%, o CAC 40 da França caiu quase 1%, o DAX da Alemanha caiu cerca de 0,8% e o IBEX 35 da Espanha caiu mais de 0,7%.

Em janeiro, a indústria alemã registou uma queda acentuada nas encomendas de 11,1% em relação ao mês anterior, excedendo em muito a previsão de 4,5% e compensando o aumento de 6,4% em dezembro. As encomendas domésticas diminuíram 16,2%, as encomendas estrangeiras 7,1%, enquanto a produção industrial caiu 0,5%.

No mercado de metais preciosos, o ouro caiu cerca de 0,5%, oscilando em torno de US$ 5.100 por onça. A prata está a apresentar um desempenho melhor, subindo cerca de 1,7% e aproximando-se novamente dos US$ 85 por onça. O paládio e a platina estão a apresentar ganhos semelhantes, ambos com alta de mais de 4% hoje.

Os futuros do gás natural (NATGAS) caíram mais de 6% nas negociações de hoje.

No mercado de criptomoedas, o sentimento é positivo. A maioria das altcoins está a subir hoje. A própria Bitcoin subiu mais de 3,5%, para acima de US$ 68.000, e o Ethereum subiu mais de 4%, ultrapassando US$ 2.000.

