Resumo matinal (10.10.2025)

Principais conclusões Os futuros dos índices norte-americanos estão a subir

O fim da guerra no Estreito de Gaza

Dados da UoM no foco dos traders

Os futuros dos índices dos EUA estão a recuperar hoje, após uma sessão dominada pelos vendedores ontem. Dito isto, tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100 conseguiram recuperar uma boa parte das suas perdas no fecho de ontem. A PepsiCo e a United Airlines subiram entre 3% e 4% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre.



e a subiram entre após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Hoje, o foco está nas leituras da Universidade de Michigan sobre o sentimento do consumidor e as expectativas de inflação ( 16:00 ), juntamente com comentários de autoridades do Fed ( Goolsbee, Musalem ).



sobre o sentimento do consumidor e as expectativas de inflação ( ), juntamente com comentários de autoridades do ( ). O índice de referência das ações asiáticas caiu 0,8%, depois de as ações tecnológicas terem puxado para baixo os índices bolsistas no Japão e na China. A produtora chinesa de semicondutores SMIC caiu 7% com a notícia de que as corretoras tinham reduzido a margem de financiamento das ações para zero, alegando avaliações elevadas. Um barómetro das ações tecnológicas chinesas de Hong Kong está prestes a ter a sua pior semana desde o início de agosto .



. As commodities energéticas, como petróleo bruto e gás natural , estão a registar quedas muito ligeiras. Nos metais, o ouro pouco mudou, enquanto a prata está a recuperar mais 1,4% .



e , estão a registar quedas muito ligeiras. Nos metais, o pouco mudou, enquanto a está a recuperar mais . A China decidiu ontem impor restrições à exportação de produtos que contenham mesmo vestígios de materiais ou metais chineses , incluindo terras raras . Como resultado, a revenda de um produto que incorpore um componente chinês exigirá a obtenção de uma licença especial de Pequim .



decidiu ontem impor restrições à exportação de produtos que contenham mesmo , incluindo . Como resultado, a revenda de um produto que incorpore um componente chinês exigirá a obtenção de uma . Donald Trump afirmou que talvez os americanos «simplesmente tenham que parar de importar o enorme volume de mercadorias da China». Ele também indicou que os EUA prepararam uma proposta segundo a qual aeronaves chinesas a voar para os EUA seriam proibidas de sobrevoar a Rússia. Além disso, os EUA abriram ontem uma investigação sobre a fabricante chinesa de routers e Wi-Fi TP-Link, citando preocupações de segurança nacional.

