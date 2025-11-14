Resumo Matinal (14.11.2025)

As negociações na região Ásia-Pacífico estão a decorrer num clima negativo, após a onda de vendas durante a sessão de ontem em Wall Street. Os índices chineses estão a registar quedas de cerca de 1,50-1,80%, o KOSPI da Coreia do Sul está a perder mais de 3,00% e o JP225 do Japão está em queda de 1,75%.



A moeda mais fraca na primeira parte do dia é a libra esterlina, que está a cair após a suspensão do aumento do imposto de renda.



O primeiro-ministro Keir Starmer e a ministra das Finanças Rachel Reeves abandonaram os planos de aumentar o imposto de renda antes do orçamento previsto para 26 de novembro, deixando um rombo fiscal de cerca de £ 30 mil milhões.



Por outro lado, entre as moedas mais fortes está o dólar neozelandês.



O PMI de outubro subiu para 51,4 (de 50,1), e o RBNZ confirmou a flexibilização das restrições ao valor do empréstimo hipotecário (LVR) a partir de 1 de dezembro.



O petróleo WTI está a valorizar 1,40% após um ataque ucraniano a um terminal russo. Um ataque com drones danificou o terminal petrolífero do porto de Novorossiysk, que movimenta cerca de 2,2 milhões de barris por dia.



Um alto funcionário dos EUA relatou progressos na redução das tarifas sobre as importações da Suíça, pendentes de aprovação pelo presidente Trump.



O New York Times relata que o governo está a preparar isenções tarifárias específicas para aliviar a inflação dos alimentos. Isso faz parte dos esforços do governo para reduzir o custo de vida.



Os preços das casas novas na China caíram 0,45% m/m, e os preços das casas existentes caíram 0,66% m/m. O declínio de vários anos está a prejudicar o consumo.



A produção industrial em outubro aumentou 4,9% a/a (abaixo das previsões), as vendas a retalho aumentaram 2,9%, o investimento em ativos fixos caiu 1,7% no acumulado do ano e o desemprego permaneceu em 5,1%.



O PBoC fixou o USDCNY no seu nível mais alto desde outubro de 2024.



Um novo acordo entre os EUA e a Coreia do Sul inclui reduções significativas de tarifas e grandes investimentos coreanos. Seul anunciou medidas para estabilizar o won depois de este ter caído para o seu nível mais baixo em 7 meses. Não faltam especulações sobre uma intervenção cambial.



A Amazon e a Microsoft apoiaram a Gain AI Act — regulamentação que limita a exportação dos chips avançados da Nvidia para a China.



O mercado de criptomoedas continuou em declínio, seguindo um sentimento mais generalizado de aversão ao risco e notícias políticas negativas. O bitcoin caiu para os seus níveis mais baixos desde maio de 2025, para cerca de 96 000 USD.

