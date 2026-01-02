Abertura do mercado norte-americano: Índices abrem em terreno positivo

O mercado bolsista americano começou o ano de 2026 com uma atitude claramente positiva, com as primeiras transacções a revelarem ganhos notáveis nos principais índices. O Nasdaq subiu 0,5%, evidenciando que o sector tecnológico continua a atrair as atenções, com o entusiasmo em torno da inteligência artificial a impulsionar a procura de acções de empresas inovadoras. O S&P 500 subiu 0,3%, enquanto o Dow Jones apresenta um ligeiro declínio de 0,1%, sugerindo que os sectores mais conservadores do mercado permanecem cautelosos no meio de novas expectativas económicas. Apesar de pequenas flutuações durante a sessão, o tom geral do mercado permanece positivo, e o otimismo mantém-se no início do novo ano. Ao mesmo tempo, o PMI final da indústria dos EUA foi divulgado em 51,8 pontos, exatamente em linha com as expectativas dos analistas. Uma leitura acima dos 50 pontos confirma que o sector industrial continua a expandir-se, embora o ritmo de crescimento tenha abrandado ligeiramente em comparação com o relatório anterior. Estes dados indicam condições estáveis na indústria americana, sugerindo que, apesar de alguns sinais de abrandamento, a economia está a manter um crescimento moderado e não desencadeou reacções significativas nos mercados financeiros. Fonte: xStation5

Hoje, os futuros do US100 (Nasdaq 100) estão a recuperar, alimentados pelo crescente interesse no sector da inteligência artificial e pelo otimismo impulsionado pela tecnologia no início de 2026. A elevada procura de empresas relacionadas com a IA está a traduzir-se em ganhos claros para o índice. O gráfico mostra que o preço ultrapassou as médias móveis de curto e médio prazo (EMA 30 e EMA 100), indicando uma potencial dinâmica e força no movimento ascendente. O RSI está a pairar em torno de 55, sinalizando um nível neutro e sugerindo que ganhos adicionais ainda podem ser possíveis sem que o mercado esteja sobrecomprado. Fonte: xStation5 Notícias da Empresa Baidu (BIDU.US) está a subir mais de 10% depois de anunciar planos para listar a sua unidade de IA na Bolsa de Valores de Hong Kong. O movimento é visto como uma oportunidade para desbloquear o valor da empresa e criar novas opções de financiamento. As acções da ASML (ASML.US) sobem quase 6% depois de a Aletheia Capital ter melhorado a sua recomendação. Os analistas apontam para a crescente procura de equipamento de produção de chips EUV, impulsionada pelo desenvolvimento da IA, bem como para os planos de expansão da fábrica e o aumento da capacidade de produção, dando à empresa perspectivas de crescimento adicional. A Vertiv Holdings (VRT.US) ganha 5% depois de o Barclays ter aumentado a sua recomendação. Os analistas acreditam que a avaliação atual é atractiva, após as recentes flutuações, e oferece potencial para alcançar outras empresas ligadas à IA e às tecnologias energéticas. A NIO (NIO.US) regista um recorde de entregas de veículos eléctricos em dezembro e no quarto trimestre em geral. Os resultados indicam que a empresa não só mantém o seu ritmo de crescimento, como também reforça a sua posição no mercado chinês de veículos eléctricos, estabelecendo uma base sólida para uma maior expansão. A Sable Offshore (SOC.US) sobe mais de 14% depois de ter recebido aprovação para reiniciar um oleoduto controverso na Califórnia. A decisão regulamentar dá à empresa um impulso imediato, salientando o impacto significativo que tais aprovações têm no sector da energia. A Outlook Therapeutics (OTLK.US) cai cerca de 50% depois de a FDA ter rejeitado o seu pedido de tratamento para a degenerescência macular húmida relacionada com a idade nos EUA.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.