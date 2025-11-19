Os mercados acionistas da região Ásia-Pacífico apresentaram, em sua maioria, quedas: o Nikkei 225 do Japão caiu 0,12%, o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,45%, o Shanghai Composite permaneceu praticamente inalterado e o S&P/ASX 200 da Austrália registrou uma ligeira queda.



Ao mesmo tempo, os contratos futuros baseados nos índices europeus e americanos indicam quedas moderadas, que são, no entanto, mais visíveis nos futuros europeus do que nos americanos.



Os dados da economia australiana e neozelandesa apresentaram sinais contraditórios: o índice de preços ao produtor (PPI) da Nova Zelândia ficou abaixo das expectativas, enquanto o crescimento dos salários na Austrália ficou em linha com as previsões, mostrando um crescimento moderado, mas com algum enfraquecimento na dinâmica salarial do setor privado.



As moedas tiveram um desempenho diferente num ambiente de aversão ao risco, com o dólar australiano (AUD) e o dólar neozelandês (NZD) apresentando atualmente o pior desempenho. O mercado, por outro lado, está atualmente valorizando o iene e o euro.



A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciou um pacote de estímulo no valor de mais de 20 trilhões de ienes, apoiado por um grande orçamento suplementar, o que criou uma necessidade urgente de ação política econômica.



O governador do Banco do Japão, Ueda, reuniu-se com ministros das Finanças importantes para discutir a situação económica e as perspetivas políticas, particularmente à luz da forte queda no valor do iene.



Apesar do aumento dos rendimentos dos títulos do governo e do fortalecimento do iene no curto prazo, as tensões voltaram em meio a relatos de que a China pode reimpor a proibição das importações de frutos do mar japoneses, causando tensão nas relações bilaterais.



Os Estados Unidos e a Arábia Saudita anunciaram uma série de acordos importantes que abrangem defesa, comércio, tecnologia e cooperação estratégica. Riade pretende adquirir cerca de 300 tanques americanos e, no futuro, caças F-35, o que deverá fortalecer a indústria de armamento americana e os laços de segurança entre os países. Os dois países também assinaram acordos sobre cooperação nuclear, matérias-primas críticas e inteligência artificial, expandindo a sua parceria económica e tecnológica. O presidente Trump sugeriu que provavelmente já escolheu o seu candidato para presidente da Reserva Federal, embora não tenha revelado o nome.



O secretário do Tesouro, Scott Bessent, está a entrevistar candidatos e espera-se que apresente os finalistas a Trump em breve. Entre os potenciais sucessores de Jerome Powell estão o diretor do Conselho Económico Nacional, Kevin Hassett, e o ex-membro do conselho do Fed, Kevin Warsh.



OIL.WTI está em queda de 0,2% hoje, depois que os dados da pesquisa API de ontem mostraram um aumento maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA.



Os metais preciosos estão a recuperar terreno hoje, com uma forte recuperação esta manhã. Os preços do OURO subiram 0,67%, enquanto a PRATA registou um aumento de 1,42%.



No entanto, o mesmo não se pode dizer das criptomoedas, onde estamos a assistir a um regresso às quedas. A Bitcoin está mais uma vez a testar a barreira psicológica dos 90 000 USD. Após a queda de ontem, a criptomoeda conseguiu romper para cima de forma sustentável.



A que devemos prestar especial atenção durante a sessão de hoje? Os participantes do mercado estarão atentos aos resultados financeiros da Nvidia em busca de pistas sobre o setor de tecnologia, aos dados de inflação do IPC do Reino Unido e aos sinais sobre a política monetária a partir dos comentários dos banqueiros, bem como às atas da última reunião do FOMC nos Estados Unidos.



Os investidores também podem acompanhar quaisquer desenvolvimentos relativos ao progresso do Japão em matéria de estímulos económicos e notícias geopolíticas relacionadas com a Ucrânia como potenciais fatores de risco que afetam o sentimento do mercado global.

