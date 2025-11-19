Mercados em clima misto antes dos resultados da Nvidia

O calendário será complementado pelas atas do FOMC.

Os dados da API de ontem apontaram para um grande aumento nos estoques de petróleo dos EUA; os dados da EIA confirmarão isso? A sessão de quarta-feira nos mercados financeiros internacionais pode ser crucial para determinar o sentimento geral do mercado para o resto da semana, e talvez até mais, dado que hoje veremos o relatório trimestral da Nvidia e as atas do FOMC da última reunião sobre taxas de juros. Numa altura em que o mercado bolsista é dominado por recuos, empurrando os índices para importantes níveis de suporte psicológico, os resultados da Nvidia poderão determinar se as dúvidas dos investidores sobre o setor da IA são justificadas ou se o forte desempenho da empresa conseguirá manter os mercados à tona. A situação é ligeiramente diferente no que diz respeito às atas do FOMC, uma vez que é improvável que alterem as atuais expectativas de uma pausa da Fed em dezembro, mas ainda assim podem fornecer algumas informações importantes sobre o estado de espírito dos banqueiros centrais dos EUA. Na Europa, a atenção centrar-se-á nos dados sobre a inflação do Reino Unido e da zona euro. Principais dados macroeconómicos do dia (hora CET): 08:00, Reino Unido - dados sobre a inflação em outubro: IPC básico: previsão de 3,4% a/a; anterior 3,5% a/a;

Índice de Preços no Retalho (RPI): previsão de 4,3% a/a; anterior 4,5% a/a;

IPC básico: previsão de 0,4% m/m; anterior 0,0% m/m;

Índice IPC: previsão de 3,5% a/a; anterior 3,8% a/a; 09:00, Eurozone - European Central Bank meeting on monetary policy 11:00, Eurozone - inflation data for October: HICP index, excluding energy and food: forecast 2.4% y/y; previously 2.4% y/y;

Core CPI: forecast 2.4% y/y; previous 2.4% y/y;

Core CPI: forecast 0.3% m/m; previous 0.1% m/m;

CPI index: forecast 2.1% y/y; previously 2.2% y/y;

CPI index: forecast 0.2% m/m; previous 0.1% m/m;

CPI excluding tobacco: previously 0.1% m/m;

CPI excluding tobacco: previously 2.2% y/y;

HICP index, excluding energy and food: forecast 0.2% m/m; previous 0.1% m/m; 4:30 p.m., United States - EIA report: Reservas de petróleo bruto: previsão -1.900 milhões; anterior 6.413 milhões;

Processamento de petróleo bruto pelas refinarias – dados da EIA (t/t): anterior 0,717 milhões;

Importações de petróleo bruto: anterior 0,849 milhões;

Reservas de petróleo bruto em Cushing: anterior -0,346 milhões;

Produção de combustíveis destilados: anterior 0,319 milhões;

Preços semanais dos destilados de acordo com a EIA: anterior -0,637 milhões;

Produção de gasolina: anterior 0,102 milhões;

Estoque de gasolina: anterior -0,945 milhões;

Taxas semanais de utilização das refinarias – dados da EIA (semanalmente): anterior 3,4%; 20:00, Estados Unidos - Discurso do membro do FOMC Williams 20:00, Estados Unidos - Ata da reunião do FOMC

