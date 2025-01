Revolução na IA: O que tem que saber do novo projeto ? 🔎

O Projeto Stargate é um investimento inovador do sector privado que visa financiar até 500 mil milhões de dólares em quatro anos para desenvolver infra-estruturas de inteligência artificial nos Estados Unidos. A iniciativa começará com um investimento inicial de 100 mil milhões de dólares, com o objetivo de estabelecer os EUA como um líder sem rival na tecnologia de IA. O Stargate pretende criar milhares de novos postos de trabalho e ter um impacto significativo na economia global e no futuro da humanidade. Os objectivos do projeto são ambiciosos e a entrada de capital é recorde. Tanto os EUA como Donald Trump pretendem liderar a próxima revolução tecnológica nas próximas décadas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os principais parceiros incluem a Oracle, a NVIDIA, a Arm e a Microsoft, com Masayoshi Son (CEO da SoftBank) como presidente, proporcionando uma forte liderança e uma profunda experiência tecnológica. O que a OpenAI e a SoftBank dizem sobre o projeto “Temos o orgulho de anunciar o Projeto Stargate, uma colaboração inovadora liderada pela SoftBank e pela OpenAI, que planeia um investimento total de 500 mil milhões de dólares nos próximos quatro anos para criar a infraestrutura mais avançada do mundo para treinar modelos de IA nos EUA.” Localização do projeto Stargate O projeto começa no Texas, com planos de expansão para 20 locais em todo o país. Aproveitando a liderança operacional da OpenAI e a supervisão financeira da SoftBank, o Stargate baseia-se em anos de colaboração entre a OpenAI e parceiros como a NVIDIA e a Microsoft, utilizando a plataforma Azure para o desenvolvimento de IA de ponta. Esta parceria permitirá a criação e o funcionamento de sistemas de computação avançados para treinar os modelos mais sofisticados e fornecer produtos de IA inovadores. Inteligência Artificial Geral (AGI) Naturalmente, um objetivo indireto deste projeto - e a maior ambição de Sam Altman (fundador da OpenAI) - é desenvolver um modelo ou modelos que satisfaçam os critérios da Inteligência Artificial Geral (AGI). Tal modelo, embora aparentemente futurista, tem como objetivo alcançar uma inteligência igual ou superior à da mente humana. O que é que se segue? Olhando para o futuro, a prioridade imediata é a conclusão dos primeiros centros de dados e a expansão das operações para outros estados. A SoftBank irá supervisionar as responsabilidades financeiras, a OpenAI irá liderar todo o processo operacional e a Oracle irá apoiar o desenvolvimento de infra-estruturas com contribuições da MGX e de outras partes interessadas. As empresas têm a ganhar significativamente. A OpenAI fará avançar a sua investigação em IA e solidificará a sua posição como líder em IA, a SoftBank reforçará a sua carteira de IA e a Oracle expandirá os seus serviços na nuvem. Impacto nos mercados bolsistas Tendo em conta estes planos optimistas, que o mercado está reagir, não é de surpreender que as empresas tecnológicas relacionadas com a IA estejam a liderar os ganhos e a empurrar Wall Street para novos máximos históricos. As ações da NVIDIA, um parceiro estratégico do projeto, subiram hoje 4,2%. Da mesma forma, as ações da Oracle subiram mais de 7%. As ações dos sectores dos semicondutores e da IA são as que têm melhor desempenho em Wall Street hoje (canto superior direito do mapa de calor).Fonte: xStation

