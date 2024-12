Rheinmetall assina um novo contrato para munições de 155 mm com a Ucrânia 📈

A Agência de Aquisição de Defesa do Ministério da Defesa da Ucrânia assinou um novo contrato com a empresa alemã de armamento Rheinmetall (RHM.DE) para o fornecimento de munições de artilharia de calibre 155 mm. As ações da empresa estão a subir quase 2% hoje, e espera-se que as entregas comecem no primeiro semestre de 2025; a compra é totalmente financiada pelo orçamento da Ucrânia. O valor e a quantidade de munições objeto do contrato não foram divulgados. O contrato recentemente assinado entre a Rheinmetall e as Forças Armadas ucranianas abrangeu dezenas de milhares de diferentes módulos de propulsão para projécteis de calibre 155 mm; as entregas estão previstas para janeiro de 2025.

A Rheinmetall comprometeu-se a estabelecer uma fábrica de munições na Ucrânia; espera-se que as operações comecem no segundo semestre de 2026, ou seja, após cerca de dois anos do início da sua construção. Serão igualmente criadas quatro fábricas na Ucrânia para a produção de veículos blindados Fuchs.

A empresa alemã comunicou hoje que fornecerá à Ucrânia mais 20 veículos de combate de infantaria (IFV) Marder 1A3, cuja entrega está prevista para o primeiro semestre de 2025. O valor estimado de cada um é de cerca de 15 milhões de euros; o governo alemão está a financiar esta encomenda. Estão equipados com um telémetro laser adicional para uma mira precisa. Os ganhos de hoje não são apenas para a Rheinmetall, mas para todo o sector europeu da defesa. A italiana Leonardo (LEO.IT) e a britânica BAE Systems (BAE.UK) estão a negociar em alta. Donald Trump anunciou que espera um financiamento mínimo de 5% do sector do armamento no PIB. 5% de financiamento do sector do armamento no PIB entre os países membros da NATO. Como resultado, o mercado espera, com razão, que os contratos para muitas empresas deste segmento possam ser muito mais lucrativos do que nos anos anteriores. As acções da Rheinmetall ganharam quase 4% hoje, mas quase metade dos ganhos de hoje foram apagados na segunda metade da sessão. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.