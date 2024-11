Samsung recupera 8% depois de ter testado os mínimos de 2022. A melhor sessão desde 2021📈

As ações da Samsung ( SMSN.UK), fabricante de chips para smartphones e memórias, ganharam hoje 8% e registaram a sua melhor sessão desde 2021. A empresa registou a sua primeira sessão de entradas de investimento estrangeiro desde 29 de outubro. Alguns investidores atribuem o aumento aos resultados esperados da Nvidia (NVDA.US) na próxima semana (20 de novembro, após a sessão dos EUA); antes da sua divulgação, vemos um sentimento maioritariamente melhor entre a maioria das empresas, relacionado com os mercados de semicondutores e afins. A empresa depende mais fortemente do que o seu outro concorrente coreano SK Hynix dos fornecedores chineses, e as tarifas de 60% propostas pelos EUA sobre os produtos chineses poderiam aumentar drasticamente os seus custos. As ações da Samsung perderam nos últimos cinco dias consecutivos, e a empresa está a negociar em queda de cerca de 30% este ano, testando os mínimos de setembro / outubro de 2022, em uma onda de preocupações em torno de uma potencial nova política tarifária protecionista dos EUA desfavorável à empresa e uma perspetiva mista para o mercado de chips de memória HBM, uma onda da qual a Micron Technology (MU.US) também perdeu recentemente. De acordo com os dados da Bloomberg, as acções estão a ser negociadas com um desconto de dois dígitos em relação à variação prevista pelos analistas para um ano do valor contabilístico.

As políticas protecionistas propostas por Trump não são o único motivo de preocupação. Os resultados da empresa para o último trimestre excederam ligeiramente as previsões de vendas e de lucros operacionais, mas os lucros da sua unidade de semicondutores caíram até 40% em relação ao trimestre anterior, o que o mercado atribuiu à forte concorrência com a TSMC (TSM.US) de Taiwan.

O lucro do segmento de semicondutores no terceiro trimestre foi de 3,84 triliões de won, metade do lucro da SK Hynix. A empresa também alertou, em 31 de outubro, que a procura de smartphones e PCs continua baixa, e emitiu uma previsão dececionante de lucro operacional para o quarto trimestre de 9,18 biliões de won, contra mais de 11,5 biliões de won previstos pelos analistas da LSEG. A Samsung é o segundo maior fornecedor de smartphones do mundo. A empresa deverá lançar o HBM4 de alto desempenho, chips de memória de 6ª geração destinados à IA no segundo semestre de 2025. Intervalo D1 das ações da Samsung (SMSN.UK) As ações da Samsung reagiram a um nível de suporte chave definido pela retração Fibo de 71,6 da onda ascendente de 2016, fortes reações de preços anteriores de 2020 e 2022, e um potencial decote numa formação de cabeça e ombros (RGR). Uma queda abaixo dos 900 dólares poderia abrir caminho para o apagamento de todo o impulso ascendente de 8 anos e um teste da área em torno dos 500 dólares por ação. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

