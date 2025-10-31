Scott Bessent sumariza o acordo comercial entre os EUA e a China 🗽O que vai mudar?

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, resumiu hoje o acordo alcançado com Pequim. Em comentários ao Financial Times, ele afirmou: «Os Estados Unidos e a China assinarão o acordo na próxima semana e estão confiantes de que ele será cumprido (...). Chegou-se a um acordo que — ceteris paribus — alcançamos um equilíbrio dentro do qual ambos os lados podem operar nos próximos 12 meses.» Os líderes dos EUA e da China alcançaram um estado de equilíbrio, mas Bessent alertou que a China não poderá mais usar minerais críticos como ferramenta de coerção. Ele acrescentou que a China cometeu um grave erro ao tomar medidas em relação aos metais raros.

Nos termos do acordo de um ano, a China concordou em adiar a implementação de suas regulamentações sobre metais raros e em adquirir grandes quantidades de soja dos EUA.

Bessent observou também que todas as questões relacionadas com as autorizações foram resolvidas e que a transação deverá ser finalizada muito em breve .

e que a . Como parte do acordo, a China permitirá que investidores americanos assumam o controlo das operações da TikTok nos EUA. O «acordo comercial» está (por enquanto) concluído A reunião entre Donald Trump e Xi Jinping durou 1 hora e 40 minutos — menos do que as 3 a 4 horas previstas —, pois Xi estava com pressa para participar da cimeira da APEC. Trump anunciou uma possível visita à China em abril de 2026 e classificou as negociações como «12 em 10». A questão é: o que realmente sabemos? A China concordou em adiar por um ano as restrições à exportação de terras raras anunciadas em 9 de outubro, e Trump espera que a trégua seja renovada anualmente. No entanto, os controlos de exportação chineses anteriores de abril — abrangendo samário, gadolínio, térbio e disprósio — permanecem em vigor.

Pequim retomará as importações de soja dos EUA, e ambos os lados concordaram em suspender as taxas portuárias recíprocas. A China também começará a adquirir energia dos EUA, incluindo potencialmente GNL das reservas de mil milhões de dólares do Alasca. Por sua vez, os EUA sinalizaram disposição para aumentar as exportações de petróleo e gás.

Em troca das concessões da China e da sua promessa de combater o tráfico de opiáceos, Trump reduziu as tarifas relacionadas com o fentanilo de 20% para 10%, reduzindo a taxa de tarifa global sobre a China de 57% para 47% — ainda superior às aplicadas à Índia e ao Brasil. Washington também adiará por um ano a expansão da sua lista de restrições comerciais para empresas chinesas.

Ambos os lados evitaram questões delicadas, como Taiwan e o petróleo russo, concentrando-se, em vez disso, na guerra na Ucrânia — concordando que uma nova escalada prejudicaria ambos os lados e que a desaceleração é o objetivo, especialmente devido ao tempo limitado disponível.

Se qualquer um dos lados começar a sentir-se mais forte, as tensões podem ressurgir. Por enquanto, os mercados provavelmente ganharam 10 a 12 meses de calma, embora uma nova escalada não possa ser descartada. Os EUA também enfatizaram que a tecnologia Blackwell AI continua fora do alcance da China.

