Secretário dos EUA, Bessent, e Kashkari, do Fed, comentam as tarifas dos EUA e a economia🏛️

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, anunciou que iria assumir um papel de liderança nas negociações pautais nos Estados Unidos. Indicou também que o progresso da nova lei de redução de impostos está a ser valorizado e que mais de 70 países estão a organizar reuniões com a administração dos EUA para negociar direitos aduaneiros. Comentários do Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Esperamos reduzir o rácio dívida/PIB em 1 ponto percentual por ano.

Queremos desalavancar o sector público e aumentar o efeito de alavanca no sector privado.

As discussões sobre a lei fiscal estão a progredir melhor do que o esperado.

Espero chegar a um acordo com os nossos aliados, após o que poderemos abordar a China como um grupo.

Bessent comentou que a observação de Espanha sobre um alinhamento mais estreito com a China seria “cortar a sua própria garganta”.

A China é o único país que tem vindo a intensificar as acções comerciais.

Os EUA estão “sobrecarregados” com pedidos de países que querem negociar em Washington - atualmente, estão agendadas 70 negociações.

Os níveis das tarifas são um teto se os outros países não retaliarem.

A nível económico, estamos em boa forma.

Embora haja alguma incerteza, as empresas dizem-me que a economia continua muito sólida.

Bessent sublinhou que o papel alargado do Tesouro na regulação financeira será levado a cabo através do Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira, do Grupo de Trabalho do Presidente sobre Mercados de Capitais e da cooperação com os reguladores bancários.

O Tesouro dos EUA assumirá um papel mais importante na regulamentação financeira.

Agora é a vez da Main Street, não de Wall Street.

A desregulamentação deve permitir que os bancos comprem mais títulos do Tesouro dos EUA. Comentários de Neel Kashkari, da Fed: O risco de desancoragem das expectativas de inflação parece ter aumentado significativamente.

Quando estivermos confiantes quanto às expectativas de inflação, podemos concentrar-nos nas soluções de compromisso entre os objectivos políticos.

O obstáculo à alteração das taxas de juro aumentou devido às tarifas.

A inflação a curto prazo irá aumentar, o poder de compra irá diminuir, o investimento irá provavelmente cair e o PIB irá diminuir devido às tarifas.

As tarifas anunciadas são muito mais elevadas e mais amplas do que o previsto, o que resulta num maior impacto económico e num choque para a confiança.

A fasquia para a redução das taxas de juro é agora mais elevada, mesmo que a economia e o mercado de trabalho enfraqueçam.

Não deve ser excluída qualquer reação da política monetária - quer no sentido ascendente quer descendente.

A primeira prioridade deve ser a de manter ancoradas as expectativas de inflação a longo prazo.

É “demasiado arriscado” ignorar os efeitos inflacionistas dos direitos aduaneiros.

A queda da taxa de juro neutra devido aos direitos aduaneiros reduz a necessidade imediata de um aumento das taxas.

O risco de não ancorar as expectativas de inflação aumentou significativamente.

É provável que a taxa de juro neutra a curto prazo desça devido aos direitos aduaneiros.

A política monetária está a tornar-se mais restritiva por si só, reduzindo a necessidade de aumentar as taxas.

Poderei rever as minhas perspectivas se a incerteza se resolver rapidamente.

A primeira prioridade deve ser a de manter as expectativas de inflação a longo prazo ancoradas.

