Sentimento misto em Wall Street🗽Tesla regista um aumento de 6% apesar dos dados fracos de vendas

Wall Street apresenta ligeira queda durante a sessão de sexta-feira; o US30 recua 0,3%.

As ações da Tesla sobem mais de 6% com esperanças de sinais positivos das negociações entre os EUA e a China, apesar dos dados fracos de vendas na Europa e na China.

As ações do Pinterest sobem mais de 7% com receitas acima do esperado e previsões mais otimistas para o próximo trimestre.

O Índice do Dólar Americano recua mais de 0,3%; Trump afirmou que as tarifas de 80% sobre a China são, na sua opinião, “apropriadas” — um comentário que pesou no sentimento do mercado acionista. Os ganhos da Tesla estão a melhorar ligeiramente o clima no índice US100, embora a maior parte do mercado de ações dos EUA esteja a ser negociada em baixa hoje. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app  Gráfico US30 (H1) O índice mais fraco dos EUA hoje é o Dow Jones futures (US30), onde o volume de vendas domina. O suporte chave para o momentum continua sendo a EMA de 200 períodos no intervalo de tempo H1, que provocou duas recuperações recentemente. O índice agora caiu abaixo da EMA de 50 períodos. Fonte: xStation5 Tesla (Gráfico D1) Os dados mostram que as vendas da Tesla caíram drasticamente na Europa em abril — uma queda de quase 81% na Suécia, atingindo o nível mais baixo em 2,5 anos. Os consumidores europeus estão a adquirir mais veículos elétricos chineses, e as vendas da Tesla diminuíram por quatro meses consecutivos na maioria dos países europeus. No primeiro trimestre, as vendas totais de carros totalmente elétricos na Europa aumentaram 28%, enquanto as vendas da Tesla caíram 37,2%. Apesar disso, os investidores estão esperançosos de que os desenvolvimentos positivos nas negociações entre os EUA e a China possam oferecer um aumento nas vendas na China e abrir caminho para a implementação do software de condução autónoma da Tesla. Fonte: xStation5  Notícias sobre empresas cotadas 10X Genomics (TXG) registou um aumento de 6% após divulgar resultados do primeiro trimestre que superaram as previsões dos analistas, alimentando o otimismo dos investidores em relação às suas ferramentas de investigação biotecnológica.

registou um aumento de 6% após divulgar resultados do primeiro trimestre que superaram as previsões dos analistas, alimentando o otimismo dos investidores em relação às suas ferramentas de investigação biotecnológica. Affirm Holdings (AFRM) registou uma queda de 6%, uma vez que as suas previsões de receitas para o trimestre atual ficaram aquém das expectativas dos analistas, com o valor médio a ficar abaixo do consenso.

registou uma queda de 6%, uma vez que as suas previsões de receitas para o trimestre atual ficaram aquém das expectativas dos analistas, com o valor médio a ficar abaixo do consenso. A AMN Healthcare Services (AMN) registou um aumento de 11% após apresentar um primeiro trimestre sólido, com as receitas a beneficiarem das recentes perturbações no mercado de trabalho, que impulsionaram o aumento da procura por pessoal.

A CarGurus (CARG) registou um aumento de 9% após a divulgação de resultados trimestrais que superaram as expectativas e foram apoiados por uma previsão otimista considerada encorajadora pelo mercado.

A Expedia (EXPE) caiu 10% após reduzir sua projeção de crescimento das reservas brutas para 2025, levantando preocupações sobre o momentum de longo prazo da empresa de viagens.

A Figs Inc. (FIGS) despencou 14% depois que a empresa de vestuário médico reduziu sua previsão para o EBITDA ajustado para o ano inteiro, gerando preocupações sobre a lucratividade.

Globus Medical (GMED) caiu 11% após não atingir as estimativas de lucros, com analistas a apontar para um desempenho abaixo do esperado no seu segmento de coluna vertebral nos EUA e obstáculos de integração em curso decorrentes de aquisições recentes.

caiu 11% após não atingir as estimativas de lucros, com analistas a apontar para um desempenho abaixo do esperado no seu segmento de coluna vertebral nos EUA e obstáculos de integração em curso decorrentes de aquisições recentes. Gogo (GOGO) subiu 25% depois de o fornecedor de conectividade em voo ter reiterado a sua previsão de EBITDA ajustado para o ano inteiro, o que tranquilizou os investidores.

subiu 25% depois de o fornecedor de conectividade em voo ter reiterado a sua previsão de EBITDA ajustado para o ano inteiro, o que tranquilizou os investidores. Green Dot (GDOT) subiu 18% depois que a empresa de pagamentos digitais elevou sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano inteiro, sinalizando solidez operacional.

subiu 18% depois que a empresa de pagamentos digitais elevou sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano inteiro, sinalizando solidez operacional. HubSpot (HUBS) caiu 4% após projeções de lucro ajustado mais fracas do que o esperado e a renúncia do presidente executivo Brian Halligan.

caiu 4% após projeções de lucro ajustado mais fracas do que o esperado e a renúncia do presidente executivo Brian Halligan. Iovance Biotherapeutics (IOVA) afundou 34% após reportar receitas no primeiro trimestre abaixo das expectativas e reduzir a sua previsão para o ano inteiro.

afundou 34% após reportar receitas no primeiro trimestre abaixo das expectativas e reduzir a sua previsão para o ano inteiro. Lyft (LYFT) subiu 11% devido a reservas brutas melhores do que o esperado no primeiro trimestre, oferecendo um contraste gritante com o relatório medíocre da concorrente Uber.

subiu 11% devido a reservas brutas melhores do que o esperado no primeiro trimestre, oferecendo um contraste gritante com o relatório medíocre da concorrente Uber. Microchip Technology (MCHP) ganhou 9% após superar as expectativas para o quarto trimestre e afirmar que a indústria de chips pode ter atingido o fundo do poço da atual recessão.

ganhou 9% após superar as expectativas para o quarto trimestre e afirmar que a indústria de chips pode ter atingido o fundo do poço da atual recessão. Pinterest (PINS) subiu 13%, com a previsão de receita para o próximo trimestre superando as expectativas do mercado, aumentando a confiança no crescimento da plataforma social.

