Ethereum aproxima-se dos máximos de 2021🚀

ETH continua a prolongar rally 📈 O Ethereum está mais uma vez a valorizar esta sessão, atingindo a zona dos 4.700 USD, perto dos máximos de novembro de 2021. Desde o início de abril, o preço do ETH mais do que triplicou, impulsionado pelas fortes entradas de capital através de ETFs e pelo aumento do apetite crescente por activos de risco. Nos últimos 30 dias, o ETH valorizou mais de 40% e, na segunda-feira, os ETFs Ethereum dos EUA registaram um afluxo líquido recorde de 1,01 mil milhões de dólares, em comparação com apenas 178 milhões de dólares em Bitcoin. A procura de Ethereum é apoiada pela contínua fraqueza do dólar americano e por uma potencial mudança na política da Reserva Federal, que poderá em breve começar a reduzir as taxas de juro (e quase de certeza que o fará a partir de maio de 2026). Os factores tecnológicos também estão a valorizar - a cadeia de blocos ETH tem amplas aplicações práticas nas tendências de tokenização e descentralização, impulsionadas por novos regulamentos favoráveis à indústria nos EUA.

A Bitcoin mantém-se em torno dos 120 000 USD, enquanto o seu domínio sobre as criptomoedas mais pequenas - as chamadas altcoins - tem vindo a diminuir há algum tempo. Esta situação poderá assinalar o início da chamada altseason, um período em que o capital flui da Bitcoin para criptomoedas mais pequenas, em busca de rendimentos mais elevados. Historicamente, este padrão tem marcado a fase tardia e eufórica de um mercado em alta, precedendo um aumento da volatilidade e do pânico. Ethereum (gráfico D1) Olhando para o gráfico, podemos ver uma forte tendência de alta, com o indicador RSI a aproximar-se dos 80 pontos, sinalizando condições de sobrecompra. O preço do ETH está numa zona importante (máximos de 2021) e, se conseguir ultrapassar os 4.800 USD, abre-se o caminho para os 5.000 USD. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

Fonte: Farside

