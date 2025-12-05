Ações chinesas recuperam enquanto IPO da Moore Threads impulsiona sentimento no setor tecnológico As ações chinesas tiveram uma recuperação modesta na sexta-feira, com ganhos entre 0,60% e 1,30%. O índice HSCEI em Hong Kong está a registar os ganhos mais fortes. No entanto, o panorama geral do mercado continua misto — as ações imobiliárias continuam a perder valor, enquanto as ações tecnológicas permanecem em consolidação, embora isso possa mudar após a emocionante oferta pública inicial da Moore Threads, a contraparte chinesa da Nvidia. O J.P. Morgan também emitiu recentemente uma recomendação positiva para os ativos chineses. O banco destacou o crescimento da IA, a melhoria das margens, os maiores retornos de capital e a mudança da liquidez doméstica para ativos de investimento. O J.P. Morgan prevê que o Índice MSCI China terá uma recuperação de cerca de 19% até 2026. Entre as empresas de tecnologia chinesas, o sentimento foi apoiado pelo forte impulso doméstico na fabricação de chips, impulsionado pela pressão geopolítica e pela aceleração da busca de Pequim pela autossuficiência. A Moore Threads — uma empresa líder em design de GPUs para IA, frequentemente comparada à Nvidia e fortemente apoiada pela política estratégica de semicondutores da China — teve uma estreia espetacular no mercado de Xangai, subindo quase 500% em relação ao preço de IPO, após levantar cerca de 1,1 mil milhões de dólares (8 mil milhões de yuans). O aumento explosivo reflete o forte entusiasmo dos investidores, e a prolongada guerra comercial entre os EUA e a China no setor de chips torna a empresa uma alternativa de investimento interessante. O desempenho da Moore Threads — rápido crescimento da receita, redução das perdas e apoio regulatório — posiciona a empresa entre as beneficiárias mais visíveis da renovada iniciativa tecnológica-industrial de Pequim, ao lado de empresas como Cambricon, Huawei, Enflame, Biren, Yangtze Memory e ChangXin, todas competindo por participação de mercado após a redução forçada da NVIDIA na China. CHN.cash (D1) CHN.cash (D1) | Fonte: xStation5

