Simkus (BCE): É necessário cortar as taxas em abril. EURUSD cai 0,2%

“É necessário um corte de 25 pontos percentuais nas taxas [da zona euro] em abril”, comentou Gediminas Simkus, do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), para o Econostream.

Simkus demonstrou-se com uma postura mais dovish no seio do BCE, que está a aumentar devido às preocupações com os efeitos negativos das tarifas de retaliação americanas e com as novas atualizações da guerra comercial. De acordo com Simkus, as tarifas representam um risco de recessão e desinflação a longo prazo.

Antes do anúncio das tarifas de retaliação de 20% por Donald Trump, a OCDE reviu em baixa a sua previsão de crescimento do PIB para a zona euro para 1%, enquanto a previsão do UBS foi revista hoje de 0,7% para 0,5%.

Fonte: xStation5

Os mercados estão praticamente seguros quanto ao corte da próxima semana. Fonte: Bloomberg Finance L.P.