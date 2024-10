Southwest Airlines caem depois de problemas na administração 📉

As ações da Southwest Airlines (LUV.US) caíram 12.6% hoje, na sequência da notícia de que o investidor ativista Elliott Investment Management solicitou formalmente uma reunião especial de acionistas, intensificando a sua pressão para que sejam introduzidas alterações significativas na companhia aérea.

A Elliott, que detém uma participação de 11% na Southwest, pretende substituir oito membros actuais do conselho de administração pelos seus próprios representantes. Esta iniciativa marca a primeira luta da Elliott por procuração nos EUA desde 2017 e o seu primeiro pedido de uma reunião especial de acionistas desde a fundação da empresa em 1977. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O investidor ativista propôs uma lista de oito candidatos a administradores, incluindo veteranos do sector, como Michael Cawley, antigo diretor executivo adjunto da Ryanair, e David Cush, antigo diretor executivo da Virgin America. A Elliott solicitou que a reunião extraordinária se realizasse a 10 de dezembro de 2024. Esta escalada ocorre apesar dos recentes esforços da Southwest para apaziguar os investidores. Em setembro, a companhia aérea anunciou a saída de seis membros do conselho de administração, incluindo o presidente Gary Kelly, e reduziu o número de membros do conselho de administração de 15 para 12. A Southwest também revelou planos para aumentar o lucro operacional em 4 mil milhões de dólares até 2027 e anunciou alterações à sua política de lugares e à sua estratégia internacional. No entanto, a Elliott afirma que estas medidas são insuficientes. A empresa tem criticado a liderança da Southwest, em particular o CEO Bob Jordan, citando anos de desempenho insuficiente em comparação com os seus pares do sector. Nos últimos três anos, as acções da Southwest caíram cerca de 40%, apresentando um desempenho inferior ao de empresas rivais como a Delta Air Lines e a United Airlines. A reação negativa do mercado hoje sugere que os investidores estão preocupados com a possibilidade de uma batalha prolongada e perturbadora no conselho de administração. Há também receios de que a luta por procuração possa distrair a administração da implementação das necessárias melhorias operacionais e iniciativas estratégicas. À medida que a situação se for desenrolando, os investidores estarão atentos à reação da Southwest e a qualquer impacto potencial nas operações da companhia aérea e na sua estratégia a longo prazo. O resultado desta luta por procuração poderá ter implicações significativas para a futura direção e liderança da Southwest. O preço está se aproximar do suporte de retração Fibonacci de 50%, que foi um nível forte tanto no movimento ascendente quanto no descendente. RSI está no limite da divergência de baixa, com o nível 52,9 confirmando a tendência de baixa. MACD deu hoje um sinal de venda, o que pode dar aos ursos uma vantagem. Para os touros, o nível chave é 61,8% de retração Fibonacci. Os touros vão recuperar o controlo se o preço permanecer por vários dias de negociação acima dos $30,76. Caso contrário, os ursos podem estar no comando. Fonte: xStation Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

