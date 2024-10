Spin-off na Honeywell na divisão de advanced materials, ações sobem 1.6% 📣

A Honeywell International (HON.US) anunciou planos para transformar a sua divisão de materiais avançados numa empresa separada cotada em bolsa até ao início de 2026. A divisão, que produz produtos como os refrigerantes da marca Solstice e solventes industriais, deverá gerar aproximadamente 3,8 mil milhões de dólares em receitas em 2024, representando cerca de 10% das vendas totais da Honeywell. A mudança está alinhada com a estratégia do Diretor Executivo Vimal Kapur para racionalizar a concentração da empresa nos seus três segmentos principais: aviação, automação e transição energética. A empresa autónoma de materiais avançados poderá ser avaliada em mais de 10 mil milhões de dólares. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O spin-off tem como objetivo proporcionar uma maior flexibilidade financeira para futuras aquisições, complementando as recentes aquisições que totalizam mais de 8 mil milhões de dólares, incluindo o negócio de segurança da Carrier Global Corp. por quase 5 mil milhões de dólares, a CAES Systems Holdings por 1,9 mil milhões de dólares e a unidade de tecnologia de gás natural liquefeito da Air Products and Chemicals Inc. por 1,8 mil milhões de dólares. Sob a liderança do CEO Vimal Kapur desde junho de 2023, a Honeywell está refinando seu portfólio para capitalizar nas megatendências da indústria, embora o desempenho das ações tenha ficado atrás do S&P 500 durante o mesmo período. Honeywell (intervalo D1) Após o anúncio, as ações da Honeywell subiram quase 3% nas negociações pré-mercado para cerca de US $ 207. Atualmente, a ação se estabeleceu em cerca de US $ 206, um aumento de aproximadamente 1.6%.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.