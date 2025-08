Exército dos EUA anuncia contrato recorde de 10 mil milhões de dólares com a Palantir 💰

Ontem, após o fecho do mercado, o Exército dos Estados Unidos anunciou que está a consolidar 75 acordos de software separados num único contrato com a Palantir, que abrange toda a força. O novo quadro permite ao Exército e a qualquer outra entidade do Departamento de Defesa que opte por participar, efetuar encomendas no valor de até 10 mil milhões de dólares em produtos Palantir para integração de dados, análise e inteligência artificial ao longo dos próximos dez anos. O Exército não é obrigado a utilizar a totalidade do montante, mas a estrutura simplificada reduz drasticamente a burocracia e as taxas, permitindo uma aplicação mais rápida de novas tecnologias aos soldados. Este é o maior contrato da história da Palantir e um dos maiores negócios de software da história do Pentágono.

A Palantir também apresentará os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 na segunda-feira, 4 de agosto de 2025, após o fecho do mercado. O consenso do mercado aponta para receitas de cerca de 939-940 milhões de dólares e lucros ajustados por ação (EPS) de aproximadamente 0,14 dólares, o que implica um crescimento das receitas de cerca de 40% em relação ao ano anterior e um crescimento dos lucros de mais de 50%. Os analistas estarão atentos para ver se o lançamento comercial da Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) e a nova estrutura de contratos do Exército ajudam a manter as margens operacionais acima de 40%.

Fonte: xStation 5