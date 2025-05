Tesla enfrenta uma queda significativa nas vendas na Europa📢

Dados do relatório da ACEA (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis) indicam uma queda acentuada nas vendas da Tesla na Europa em abril de 2025. Em toda a Europa, a Tesla registou uma redução aproximada de 49% nas vendas em relação ao ano anterior, enquanto na União Europeia, esse número ultrapassou -52% em relação ao ano anterior. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app   O desempenho das vendas da Tesla na Europa é atribuído principalmente a questões internas da empresa e ao sentimento em relação à mesma, especialmente à luz das políticas de Trump, que estão a suscitar dúvidas e a afetar o sentimento em relação à empresa devido à estreita cooperação de Elon Musk com o presidente dos EUA. O setor dos veículos elétricos na Europa está a apresentar uma dinâmica de crescimento saudável. Só em abril, o número de carros elétricos recém-registados aumentou 27,8% em relação ao ano anterior em toda a Europa (na UE, o resultado foi ainda melhor, com 34,1%). Um desafio para a empresa em termos de estrutura de mercado pode ser a crescente quota de carros híbridos. Embora a dinâmica de crescimento na Europa tenha sido ligeiramente inferior à dos carros elétricos (+17% em relação ao ano anterior), é importante notar que os carros híbridos estavam a sofrer um efeito de base mais elevado. Como resultado, a quota de mercado global dos carros híbridos subiu para 34,6% (em comparação com 29% no ano anterior), ultrapassando assim os carros com motor de combustão interna, cuja quota caiu para 28% (de 36% no ano anterior).  Em abril, os carros híbridos representaram a maior fatia do mercado. A sua popularidade pode enfraquecer o potencial do mercado de carros elétricos, uma vez que satisfazem necessidades semelhantes dos consumidores, incluindo as relacionadas com a proteção ambiental. Fonte: ACEA Para a Tesla, os dados apontam para desafios persistentes na percepção da marca americana pelos clientes europeus. As tarifas retaliatórias anunciadas por Trump, que teriam um impacto significativo no comércio internacional, podem ter afetado o sentimento dos consumidores. Um fator adicional é a imagem problemática de Elon Musk, que também dissuade os clientes de comprar os carros. Entre as razões menos sociais para o declínio das vendas, pode-se apontar a falta de inovação nos produtos oferecidos. A ausência de uma nova linha de modelos da Tesla pode estar a levar os clientes a mudar para outros fabricantes. Embora a empresa tenha lançado uma versão renovada do SUV Model Y, os dados atuais indicam que os clientes esperam algo mais. A Tesla ainda é avaliada principalmente com base nas esperanças em relação à inovação das tecnologias futuras, mas, por enquanto, a empresa continua a ser uma fabricante de carros elétricos, o que constitui o seu negócio principal. Se a erosão das vendas continuar, a empresa pode não ser capaz de sustentar múltiplos elevados até que seus principais planos de desenvolvimento tecnológico sejam realizados.  Apesar dos dados decepcionantes, a Tesla está a registar ganhos nas negociações pré-mercado. Isto deve-se principalmente ao encerramento do mercado de ações dos EUA ontem e à incapacidade do mercado de precificar o impacto da prorrogação do prazo para a possível imposição de tarifas de 50% entre os EUA e a UE. Fonte: xStation

