Tesla sobe antes do anúncio do robotaxi

As ações da Tesla estão hoje a subir 0,4%, à espera do grande evento do ano da empresa fundada por Elon Musk: a apresentação do robotáxi, intitulado “we, robot”. O evento terá lugar nos estúdios da Warner Bros, em Hollywood (Los Angeles), num enorme complexo de 44 hectares que inclui grandes cenários preparados para todo o tipo de filmes e programas de televisão.



Todos estão à espera do robotáxi

Há cinco anos, Musk apresentou pela primeira vez os robotáxis, veículos completamente autónomos capazes de transportar passageiros de um destino para outro sem qualquer tipo de condutor. Segundo o anúncio do magnata na altura, estes robotáxis, cujo funcionamento seria semelhante ao de um Uber ou Cabify, estariam prontos para começar a funcionar no final de 2020. As previsões de Musk, no entanto, não se concretizaram. Pelo contrário: desde o momento em que os robotáxis surgiram, o seu lançamento tem sofrido múltiplos atrasos, com o consequente impacto nas acções da empresa. No entanto, após o último atraso sofrido em julho passado, quando foi anunciado que a empresa não apresentaria o veículo em agosto, desta vez parece que, finalmente, o evento terá lugar e o robotaxi verá finalmente a luz.

Especificamente, espera-se que a Tesla apresente o seu primeiro robotaxi esta quinta-feira, 10 de outubro, um pequeno sedan com duas portas e dois lugares, quatro rodas (embora a certa altura se tenha especulado que teria três) e uma grande quantidade de espaço na bagageira, concebido para bagagem. Além disso, prevê-se que a interface do utilizador do veículo seja muito semelhante à dos veículos de produção actuais, embora simplificada, uma vez que alguns aspectos não podem ser controlados.

Durante a apresentação do robotáxi, também não está excluída a possibilidade de Musk apresentar uma aplicação de transporte semelhante à Uber. Uma das ideias do magnata é transformar a atual frota de clientes da Tesla numa espécie de Airbnb sobre rodas, em que os proprietários enviam os seus carros sem condutor para ir buscar passageiros quando não os estão a utilizar. No entanto, para que isso funcione, a empresa terá de partilhar muitos mais pormenores, tais como quem é responsável em caso de acidente ou roubo e quem fará a limpeza e manutenção dos carros entre viagens.

Durante o evento, espera-se também que os utilizadores tenham a oportunidade de testar a condução do robotáxi e que este os leve a algum lugar no estúdio.



Desempenho das acções da Tesla

A revelação do robotáxi da Tesla surge pouco depois de a empresa ter divulgado as entregas dos seus veículos no último trimestre, que não corresponderam às expectativas do mercado. Nos últimos três meses, a empresa entregou 462.890 veículos aos clientes, mais 6,4% do que há um ano. Apesar do aumento, que pôs fim a dois trimestres consecutivos de quedas, a empresa não cumpriu as previsões dos analistas, que esperavam que as entregas fossem de 463 mil unidades.

Em comparação com a sua grande rival BYD, que reportou entregas de até 443.426 veículos, a Tesla continua a ser o principal fabricante de veículos eléctricos do mundo. Mesmo assim, a empresa enfrentou um 2024 volátil, em que as suas acções sofreram quedas e declínios significativos. Assim, nos últimos meses, as acções da Tesla têm vindo a recuperar de forma errática da queda de mais de 40% registada em meados de abril.

Esta recuperação foi impulsionada pelos robotáxis prometidos por Musk e pelo anúncio de novos modelos mais económicos. Mesmo assim, após a apresentação das suas últimas entregas, as acções da empresa registaram uma queda de 7%, que foi atenuada recentemente, quando as acções da empresa subiram depois de saberem das novas tarifas que a União Europeia vai aplicar aos veículos eléctricos fabricados na China. Concretamente, a empresa, que tem operações de fabrico significativas na China, registou um aumento de 2%, depois de obter uma taxa tarifária de 7,8%, a mais baixa das impostas pela União Europeia. Neste cenário, resta saber qual o impacto que o robotaxi terá nas acções da Tesla e como poderá fazer evoluir a empresa.

Como comprar ações da Tesla ?

