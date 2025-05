Três mercados a acompanhar na próxima semana (29.05.2025)

Mais uma semana emocionante nos mercados ficou para trás. A incerteza sobre as tarifas e a turbulência jurídica em torno da administração Trump estão a agravar os sinais contraditórios da economia. As tensões entre Trump e Powell continuam em segundo plano – o presidente está a pressionar por cortes mais rápidos nas taxas, enquanto o Fed mantém a sua postura de tomar decisões com base nos dados. Na próxima semana, teremos mais uma rodada de dados importantes, incluindo as decisões sobre as taxas de juro do BCE e do BOC, bem como os relatórios do mercado de trabalho dos EUA. Por esse motivo, vale a pena acompanhar instrumentos financeiros como EURUSD, US500 e USDCAD.

EURUSD

O mercado está a precificar totalmente um corte de 25 pontos base na taxa do BCE na quinta-feira, reduzindo a taxa de depósito para 2,00%. No entanto, novos cortes provavelmente serão mais cautelosos e dependentes da situação atual. Portanto, vale a pena acompanhar a conferência de imprensa pós-decisão e a comunicação da presidente do BCE, Lagarde. O sentimento do mercado e os sinais dos funcionários do BCE sugerem uma possível pausa em julho. As tensões comerciais – especialmente as ameaças tarifárias do presidente Trump – e os sinais mistos de inflação estão a adicionar incerteza extra. Durante a decisão em si, bem como a divulgação de outros dados macroeconómicos dos EUA, a volatilidade no par EURUSD poderá ser elevada.

US500

O índice US500 encerrou o mês apenas alguns pontos percentuais abaixo dos máximos históricos. O sentimento do mercado em relação às ações dependerá principalmente das negociações comerciais e da divulgação de dados macroeconómicos importantes. Na próxima semana, teremos relatórios do mercado de trabalho, relatórios ISM e leituras do PMI. As expectativas apontam para um índice ISM de manufatura de 48,9 pontos, enquanto o PMI deve ficar em 52,3 pontos. Uma divergência tão grande apenas confirma o alto nível de incerteza dos negócios nas atuais condições comerciais. Durante essas divulgações, podemos esperar volatilidade elevada no índice US500.

USDCAD

Despite easing trade tensions and Prime Minister Carney’s efforts to stimulate the domestic economy, the Bank of Canada is expected to keep interest rates unchanged at 2.75% during its June 4, 2025 meeting. Markets are pricing in a hold at the current level. While some economists foresee potential cuts later in the year, bond markets remain skeptical, suggesting limited room for policy easing. Everything will depend on the Bank’s communication, but during the decision and the press conference, we can expect elevated volatility in the USDCAD pair.