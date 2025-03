Três mercados a ter em conta na próxima semana (31.03.2025)

A próxima semana é muito aguardada pelos investidores. A volatilidade relacionada com o reposicionamento de capitais entre trimestres coincidirá com o anúncio de novas tarifas sobre a maioria dos parceiros comerciais dos EUA e com a implementação das tarifas sobre automóveis anunciadas esta semana. Adicionalmente, teremos também conhecimento dos dados do mercado de trabalho dos EUA - NFP e ADP - bem como dos relatórios PMI e ISM de março. Os instrumentos ligados à economia dos EUA, como os índices de ações e os pares de moedas, podem atrair um interesse particular. Por estas razões, recomendamos que acompanhe, entre outros, o índice US500, o par de moedas EURUSD e o GOLD.

EURUSD

O anúncio de uma vasta lista de tarifas sobre bens importados para os EUA de uma longa lista de parceiros comerciais será provavelmente o culminar das ações tarifárias de Trump. Por um lado, este facto pode trazer alívio aos investidores quando o dia passar. No entanto, no caso de surpresas negativas, não podemos excluir movimentos corretivos significativos. Pode-se esperar um aumento da volatilidade em todos os principais pares de moedas envolvendo o dólar, incluindo, é claro, o EURUSD. Além disso, este anúncio coincidirá com a implementação de tarifas sobre veículos e peças de automóveis anunciada a 26 de março.

US500

Os fatores acima mencionados afetarão não só o mercado cambial, mas também o mercado de ações. O aumento do protecionismo nos EUA terá um impacto particular nas empresas que operam a nível mundial, ou seja, as que fazem parte dos índices US100 ou US500. Para além do tema das tarifas, o mercado receberá também uma sólida dose de dados macroeconómicos. No dia 2 de abril, será divulgado o relatório ADP e, no dia anterior, um conjunto de dados PMI e ISM para o sector industrial dos EUA. Na quinta-feira, 3 de abril, serão publicados os dados do ISM e do PMI para o setor dos serviços e, na sexta-feira, será divulgado o relatório mais importante - o NFP. Com tanta informação nova, valerá definitivamente a pena monitorizar o índice US500 para potenciais oportunidades de abertura de posições.

GOLD

No meio das crescentes tensões geopolíticas e comerciais, o ouro registou um interesse excecional no primeiro trimestre deste ano. Em apenas três meses, o ouro ganhou mais de 17%. É possível que as novas tarifas voltem a intensificar as tensas relações internacionais com os EUA. Por outro lado, pode acontecer que o anúncio das tarifas em 2 de abril marque o pico da política tarifária de Trump, e o próximo passo será a negociação de melhores termos de cooperação comercial. Independentemente do cenário, uma coisa é certa - estamos prestes a iniciar mais uma semana cheia de emoção e volatilidade.