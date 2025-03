Três mercados que deve acompanhar na próxima semana (21.03.2025)

Esta semana, o principal evento foi o desfecho da reunião da FOMC e o discurso de Jerome Powell. A Reserva Federal sublinhou que a incerteza em torno da economia persiste. Esta opinião também é partilhada pelos investidores. O capital continua a tentar fugir para activos de refúgio, como o ouro, que está a registar ganhos recorde. Na próxima semana, serão publicados dados importantes, tais como o relatório final do PIB dos EUA para o quarto trimestre, os dados da inflação PCE dos EUA e os relatórios preliminares do PMI para março.

OURO

Após a conferência do FOMC, os investidores estão a avaliar uma abordagem ligeiramente mais dovish da Reserva Federal em relação à política monetária em 2025. A taxa de juro implícita sugere 71 pontos base de flexibilização, o que significa quase três cortes de 25 pontos. Como observou Jerome Powell, encontramo-nos atualmente numa fase muito incerta do ciclo, o que dificulta as previsões a longo prazo. A baixa confiança é também visível no mercado, onde o capital global, incluindo muitos bancos centrais, está a fugir para o ouro, convertendo parte das suas reservas em dólares. Esta semana, o ouro ultrapassou a barreira dos $3000 por onça, ganhando mais de 16% desde o início do ano. Na próxima semana, à medida que nos aproximamos do anúncio da política tarifária recíproca dos EUA em relação a todos os parceiros comerciais, a 2 de abril, podemos esperar novas informações nesta área. O aumento das tensões entre países ou as decisões inesperadas da administração Trump encorajarão o capital a investir em ouro - e o contrário também é verdadeiro. Com a mercadoria a atingir novos máximos, valerá a pena acompanhar de perto o seu desempenho.

EURUSD

Em termos de calendário macroeconómico, a próxima semana será um pouco mais calma do que a anterior. No entanto, ainda teremos alguns lançamentos interessantes, como os dados do PCE e do PIB dos EUA. Além disso, ao longo da segunda-feira, serão publicados relatórios preliminares do PMI para março de países como a Alemanha, França, Zona Euro e EUA. Quaisquer surpresas nestes relatórios terão impacto na volatilidade do mercado. Além disso, para o mercado cambial, a política comercial de Trump acima mencionada e a potencial escalada do conflito no Médio Oriente continuam a ser temas-chave.

DAX

Também durante esta semana, o índice alemão DAX atingiu novos máximos. A recuperação foi impulsionada pela adoção pelo governo alemão de um pacote de estímulo de 500 mil milhões de euros para despesas com defesa e infra-estruturas. Nesta onda de euforia, os investidores empurraram o índice alemão acima do nível dos 23.000 pontos. Agora, o fator chave pode ser o ritmo de implementação destes planos e o calendário para a sua execução. À medida que o mercado se familiariza com o pacote, é possível que vejamos alguma tomada de lucros, que poderia ser ainda mais apoiada pela deterioração do sentimento em todo o mercado de ações.