Trigo cai 1.6% com o fortalecimento do dólar e colheitas em linha

Os futuros do trigo CBOT perdem quase 1.5% hoje, caindo para US $ 540 antes do rollover de amanhã, pressionados pelo forte dólar americano. As chuvas continuam a entrar na previsão de 7 dias, com grande parte das planícies do sul e da metade leste dos EUA com 1 a 2 polegadas esperadas para cair.

Os dados semanais do Progresso da colheita mostraram um total de 91% do trigo de inverno plantado em 11/10, com emergência em 76%, ambos 2 e 3 p.p. acima do normal.

As classificações de condição foram melhoradas em 3% para 44% gd/ex e o índice Brugler500, que acompanha as condições das culturas, subiu 10 pontos hoje, subindo para 326 - bem acima do normal, mas não muito alto.

As chuvas estão a aliviar a seca do trigo do Nebraska ao Texas. De acordo com os meteorologistas dos EUA, o ClimatePredict sugere uma melhoria dos padrões climáticos para transportes da Ucrânia e do trigo russo. O índice AO está hoje ligeiramente em baixa (negativamente correlacionado com as precipitações, sinalizando possíveis chuvas na Rússia)

De acordo com as actuais projecções relativas aos produtos de base, se o La Niña não se formar, é muito provável que os preços do trigo a longo prazo sofram uma baixa. A Rusagrotrans da Rússia prevê que a área cultivada com trigo na Rússia em 2025/26 desça para o nível mais baixo desde a campanha de 2018/19, com 15,4 milhões de hectares (38,1 milhões de hectares). No entanto, o mercado reage a factores mais a curto prazo, ignorando de certa forma as perspectivas incertas a longo prazo para o trigo. O dólar mais forte atinge a CBOT, reduzindo a procura global do “caro” trigo dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O posicionamento especulativo longo no trigo é extremamente baixo; as posições curtas pararam de cair. Olhando para o posicionamento histórico, podemos assumir que o posicionamento global está bastante equilibrado entre os níveis de condições de sobrevenda e sobrecompra. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. , CFTC Commitment of Traders Fonte: xStation5

