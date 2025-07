Trump anuncia 50% tarifa no cobre 📃🔎

O presidente Trump confirmou que irá impor uma tarifa de 50% sobre o cobre refinado importado, um aumento acentuado em relação às taxas atuais de um dígito e agora alinhado com os direitos já aplicados ao aço e ao alumínio. O secretário do Comércio, Howard Lutnick, afirmou que a proclamação deve ser emitida nos próximos dias, com a nova tarifa a entrar em vigor no final de julho ou início de agosto de 2025. Em 2024, os Estados Unidos importaram cerca de 800 000 toneladas de cobre refinado — cerca de metade do seu consumo interno —, a maior parte proveniente do Chile e o restante principalmente do Canadá e do Peru.

O anúncio fez com que os futuros do cobre na COMEX subissem 13 %, para um recorde de US$ 5,69 por libra, criando um prêmio de 25 % sobre os preços da London Metal Exchange. Os parceiros comerciais dos EUA já se estão a preparar para aumentos de tarifas mais alargados: cartas enviadas por Trump a 14 países prenunciam imposição de 25 a 40 % sobre vários produtos a partir de 1º de agosto, além de possíveis tarifas de até 200 % sobre produtos farmacêuticos após um período de transição de um ano. Os críticos argumentam que a medida relativa ao cobre reflete uma postura protecionista crescente, ajudando os produtores de matérias-primas dos EUA e prejudicando o grupo muito maior de fabricantes que dependem do cobre.