🗳️Trump assume a liderança enquanto a Flórida fica vermelha

Donald Trump está a assumir a liderança nestas eleições presidenciais americanas de 2024, assegurando 95 votos eleitorais contra 35 de Kamala Harris , à 1h GMT.

Num desenvolvimento inicial significativo, Trump reivindicou os 30 votos eleitorais da Flórida, enquanto falsas ameaças de bomba atrasaram a votação em partes da Geórgia, outro estado crucial.

Fonte: Bloomberg

Pontos-chave:

- Trump lidera com 95 votos eleitorais contra 35 de Harris

- A Flórida, um estado decisivo, foi declarada favorável a Trump (30 votos eleitorais)

- A votação na Geórgia foi adiada em alguns locais devido a falsas ameaças de bomba

- A reação inicial do mercado mostra um movimento positivo, com os futuros a serem negociados em alta

- Trump mantém a liderança inicial na Geórgia (56% com 37% contados)

- Harris lidera na Carolina do Norte (52% com 9% apurados)

Os resultados iniciais refletem em grande parte vitórias em estados tradicionalmente seguros para ambos os candidatos, com Trump a garantir vitórias em estados como o Kentucky, Indiana, Virgínia Ocidental, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Carolina do Sul e Mississippi. Harris obteve vitórias em estados de confiança dos democratas, incluindo Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e Maryland.

Fonte: Bloomberg, Polymarket

A mudança decisiva da Flórida para Trump representa um dos primeiros desenvolvimentos significativos da noite, potencialmente sinalizando mudanças eleitorais mais amplas. No entanto, o resultado final da corrida continua longe de ser certo, com vários estados cruciais no campo de batalha, incluindo a Pensilvânia e o Michigan, a não apresentarem ainda resultados substanciais. Os mercados financeiros reagiram positivamente aos primeiros resultados, com todos os principais índices futuros a serem negociados em alta - o S&P 500 subiu 0,5%, o Nasdaq 100 subiu 0,3% e os futuros do Dow subiram 0,7%. Quanto aos dados do Polymarket, é provável que a Geórgia fique vermelha, uma vez que a vantagem é de 70 pontos percentuais. Por outro lado, a Pensilvânia continua a ser um caso perdido. Podemos ver uma reação decente no US500 após o encerramento das assembleias de voto na Geórgia e na Carolina do Norte. Fonte: xStation

O impacto das eleições já é visível nos mercados conexos, com as ações do Trump Media & Technology Group (DJT) a registarem uma volatilidade significativa, inicialmente com uma subida de 25% nas negociações fora de horas, antes de se fixarem num ganho mais modesto de 10%. À medida que a noite avança, a atenção continua a centrar-se nos principais estados de oscilação que irão provavelmente determinar qual o candidato que atinge os 270 votos eleitorais cruciais necessários para a vitória. O Bitcoin registou um movimento de 2,65% após o encerramento das assembleias de voto. Atualmente, está a aproximar-se da alta de junho, que é uma resistência crucial. Fonte: xStation