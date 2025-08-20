Trump solicita demissão de Cook, da Fed

Donald Trump solicitou a renúncia imediata da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, escrevendo no Truth Social: «Cook deve renunciar, imediatamente!». Este ataque sem precedentes faz parte de uma campanha mais ampla do governo Trump para assumir o controlo da política monetária dos EUA e minar a independência da instituição financeira mais importante do país.

Alegações de fraude como pretexto

A exigência de Trump decorre de alegações feitas por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Imobiliário (FHFA) e aliado próximo do presidente. Pulte acusa Cook de falsificar documentos bancários para garantir condições de empréstimo mais favoráveis, alegando que ela declarou duas propriedades diferentes como sua residência principal num intervalo de duas semanas, o que poderia constituir fraude hipotecária.

No entanto, as próprias declarações de Pulte revelam o verdadeiro objetivo:

«A festa no Fed acabou», e que o presidente Powell pode fazer o que quiser, mas «de qualquer forma, a festa acabou». Isto sugere que uma potencial demissão de Cook aproximaria Trump de obter a maioria no Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC). Também vale a pena notar que Cook é atualmente considerada uma falcão moderada.

Trump garantirá a maioria dos votos?





Waller e Bowman votaram recentemente a favor de uma redução das taxas. Por outro lado, Jefferson, que é um dos nomes considerados para a presidência do Fed, tem opiniões muito semelhantes. Miran, um novo membro do FOMC, deverá votar a favor de uma redução das taxas, substituindo Kugler, que tem uma postura mais hawkish. Goolsbee, um membro do Fed difícil de decifrar, também poderá votar a favor de reduções. Alguns consideram-no um falcão, enquanto outros o veem como uma pomba. Recentemente, ele indicou que vê espaço para cortes nas taxas no outono, mas os recentes aumentos da inflação complicaram a questão. No entanto, se ocorrerem mudanças e todos os outros indivíduos mencionados votarem a favor de um corte, existe a possibilidade de se obter um certo controlo sobre o Fed. Também é importante lembrar que o presidente do Fed é nomeado por Trump. Fonte: Bloomberg Economics

Uma guerra sistemática contra a Fed

Trump tem travado uma campanha em várias frentes contra o Fed desde o início do seu segundo mandato. O presidente ataca regularmente o presidente Jerome Powell, chamando-o de “terrível”, “estúpido”, ‘teimoso’ e “um completo idiota”.

Simultaneamente, Trump exige cortes drásticos nas taxas de juro de 3 pontos percentuais — dos atuais 4,5% para aproximadamente 1,5%. Uma mudança tão radical poderia desencadear uma espiral inflacionária e a desestabilização económica. Em agosto, o presidente chegou a pedir ao Conselho de Governadores do Fed que “assumisse o controlo” de Powell se ele não cedesse à pressão.

Consequências imediatas para o mercado

O mercado continua vulnerável a todas as declarações de Trump. Se ele começar a atacar Powell e o Fed novamente, o dólar poderá reagir de forma nervosa. Anteriormente, foi sugerido que o dólar poderia até mesmo ser abandonado como moeda de reserva se a situação das taxas de juros não se tornasse mais certa.

E se Trump for longe demais? Analistas do Deutsche Bank alertam que uma possível demissão de Powell poderia causar uma queda de 3% a 4% no dólar em 24 horas e um colapso do mercado de títulos dos EUA. Os rendimentos dos títulos a 10 anos poderiam subir acima dos 5,5%, o que aumentaria drasticamente o custo do serviço da dívida pública dos atuais 1,4 biliões de dólares para um potencial de 2 biliões de dólares.

Lições da história e do mundo

Estudos históricos mostram que a pressão política sobre o Fed leva à inflação, sem efeitos positivos sobre o crescimento económico. Uma análise da Universidade de Maryland descobriu que uma pressão política semelhante à que ocorreu durante a administração Nixon poderia aumentar os preços em 7% ao longo de uma década.

O exemplo da Turquia contemporânea sob Erdogan ilustra as consequências catastróficas do controlo político sobre um banco central.

A inflação na Turquia atingiu 75% em maio de 2024, acompanhada por um colapso da moeda e uma perda de credibilidade nos mercados internacionais. Como alerta Guha, da Evercore ISI, «a materialização repentina de uma ameaça à independência do Fed aumentará o stress do mercado e o levará à estagflação». Por outro lado, comparar a situação monetária dos EUA com a da Turquia parece exagerado, mas não se pode descartar uma catástrofe do dólar no pior cenário possível.

Powell obtém apoio em Jackson Hole

Na conferência de Jackson Hole, os bancos centrais de todo o mundo estão a preparar-se para defender Jerome Powell e o princípio da independência da Reserva Federal. Isto demonstra a seriedade com que as instituições globais encaram a ameaça representada por Trump. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, alerta que «a independência dos bancos centrais está sob crescente pressão».

Especialistas alertam que minar a independência do Fed pode ameaçar o estatuto do dólar como principal moeda de reserva mundial. Francesco Pesole, do ING, observa que «um Fed independente é um pilar fundamental da atratividade do dólar como moeda de reserva». Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, considera a independência do Fed «sagrada» e alerta para as consequências irreversíveis de miná-la.

O EUR/USD está a recuperar ligeiramente para 1,1700 hoje, embora as alterações não sejam muito significativas. À medida que o risco de mercado aumenta, os preços dos títulos dos EUA sobem. Embora hoje esteja calmo, uma intensificação da interferência com a Fed pode levar a outra onda de fraqueza do dólar, como observado nos últimos meses. Fonte: xStation5