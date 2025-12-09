Prata perto dos 60$ por onça 📈

A prata (SILVER) está a ser negociada com uma valorização de quase 2% hoje, antes da decisão da Reserva Federal amanhã. O mercado espera um corte de 25 pontos base na taxa e está cada vez mais a posicionar-se para uma mudança de política mais agressiva em 2026, quando Kevin Hassett deverá tornar-se o novo presidente da Reserva Federal — provavelmente implementando uma estrutura de política monetária alinhada com as opiniões de Donald Trump e membros próximos da sua administração, incluindo Scott Bessent. Embora os futuros do índice do dólar americano (USDIDX) tenham subido nas últimas sessões, a prata continua a sofrer forte pressão de alta. Após cada uma das duas últimas correções, a procura voltou rapidamente — primeiro após a queda para US$ 45/onça e, em seguida, após a retração para US$ 48/onça. O mercado está agora a avançar para a zona psicologicamente importante de 60 dólares/onça, apesar de os ETFs terem reduzido 4,76 milhões de onças troy de prata das suas participações na última sessão, reduzindo as compras líquidas deste ano para 127,6 milhões de onças — a maior queda em um dia desde 24 de outubro. As previsões positivas da gigante do setor Heraeus também estão a apoiar o sentimento. Principais conclusões das perspetivas da Heraeus para 2026 A Heraeus espera que o ouro atinja US$ 5.000/onça em 2026, com a retomada da alta após uma fase de consolidação impulsionada pelas compras do banco central, queda das taxas de juros reais e preocupações com o domínio fiscal dos EUA.

Espera-se que a prata seja negociada na faixa de US$ 43-62/onça, embora o enfraquecimento da procura nos mercados fotovoltaico, de joias e de talheres signifique que o metal dependerá fortemente dos fluxos de investimento.

As compras dos bancos centrais continuam a ser um pilar fundamental de apoio ao ouro, e a tendência de desdolarização continua. Muitos bancos centrais planeiam aumentar as suas reservas de ouro e, ao mesmo tempo, reduzir a exposição ao dólar americano.

A procura por investimentos continua forte: as vendas de barras e moedas continuam a aumentar, e as participações em ETFs aumentaram 18% em 2025 , embora ainda abaixo do pico de 2020 — deixando espaço para compras adicionais.

A Heraeus alerta que o domínio fiscal dos EUA — maiores gastos do governo e pressão política para manter as taxas baixas — pode manter as taxas de juro reais negativas, o que historicamente sustenta os preços do ouro.

Uma potencial recessão nos EUA em 2026 continua a ser um risco de queda, especialmente para os PGM, uma vez que os indicadores do mercado de trabalho enfraquecem e a não inversão da curva de rendimentos sinaliza uma deterioração das perspetivas económicas.

A procura por platina, paládio e ródio pode diminuir ainda mais com a redução das vendas de veículos com motor de combustão, enquanto o ruténio continua a ser apoiado pela procura por HDD ligada à expansão dos centros de dados.

A forte recuperação da prata em 2025 foi impulsionada pela liquidez restrita e pelas fortes compras de ETF/retalho, em vez da procura industrial, sugerindo que o mercado pode precisar de tempo para se estabilizar.

A procura do setor fotovoltaico por prata deve diminuir em 2026 pela primeira vez em anos, à medida que a economia se acelera e o crescimento das instalações na China desacelera drasticamente.

Os preços elevados continuam a suprimir a procura global por joias e talheres de prata, especialmente na Índia, que responde pela maior parte da procura nessas categorias.

A reciclagem de prata deverá aumentar em 2026, uma vez que os preços mais elevados incentivam a recuperação, enquanto a oferta das minas deverá aumentar modestamente, juntamente com o aumento da produção de ouro, cobre e zinco.

Para a prata, os fluxos de investimento continuam a ser o principal fator direcional — as entradas podem impulsionar os preços, mas têm sido voláteis, e os elevados prémios das moedas podem limitar a atividade de retalho.

A Heraeus enfatiza que a prata continua a ser uma versão com beta mais elevado do ouro — o que significa que, se a recuperação do ouro regressar, é provável que a prata siga o mesmo caminho, com uma volatilidade significativamente mais elevada. PRATA (intervalo D1) Fonte: xStation5

