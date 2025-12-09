Resumo do dia: Mercados aguardam a FED, prata continua o seu rally (09.12.2025)

A volatilidade em Wall Street permanece limitada, com os investidores aguardando ansiosamente a decisão do FOMC sobre as taxas de juros dos EUA amanhã. O Dow Jones é mais uma vez o mais fraco entre os principais índices (US30: -0,2%), enquanto o S&P 500 (US500) e o Nasdaq (US100) são negociados sem grandes variações. O Russell 2000 (US2000: +0,5%) está a passar a sessão em alta.

Kevin Hassett, o principal candidato à sucessão de Jerome Powell, colocaria o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no topo da lista para o próximo presidente, «embora Bessent não queira o cargo».

As vagas de emprego no relatório JOLTS subiram inesperadamente em outubro para uma alta de cinco meses (7,65 milhões; previsão de 7,12 milhões; anteriormente 7,23 milhões). No entanto, as contratações desaceleraram, as demissões aumentaram e as demissões voluntárias caíram para o nível mais baixo em cinco anos, pintando um quadro de um mercado de trabalho congelado.

O sentimento na Europa foi misto hoje. O CAC40 da França liderou as quedas (FRA40: -1%), com uma pressão menor observada no FTSE 100 do Reino Unido (UK100: -0,2%). Foram registados ganhos na Itália (ITA40: +0,1%), Espanha (SPA35: +0,1%), Alemanha (DE40: +0,5%) e Polónia (W20: +2,1%).

O RBA manteve as taxas de juro na Austrália em 3,60%, como esperado. O governador do banco central indicou um possível retorno aos aumentos das taxas, o que apoiou ainda mais o AUD.

O iene japonês continua a ser a moeda mais fraca do G10, ampliando as perdas após uma contração do PIB pior do que o esperado no terceiro trimestre (-0,6% contra -0,4% previsto). O índice do dólar adiciona mais 0,2% antes da decisão do FOMC, sendo negociado no seu nível mais alto em uma semana. O EURUSD caiu 0,14%, para 1,162.

A prata lidera os metais preciosos hoje, ganhando cerca de 3,9% e estabelecendo outro recorde acima de 60 dólares. O ouro também se beneficia das expectativas dovish para a política do Fed em 2026 (+0,4% para 4.205 dólares).

Nas commodities energéticas, as quedas continuam: o Brent e o WTI caíram cerca de 1%, enquanto o NATGAS caiu mais 4,8%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.