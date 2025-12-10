Última Hora: BoC deixa as taxas de juro inalteradas🔎CAD sem reação

Decisão do Banco do Canadá sobre as taxas: 2,25% (Previsão 2,25%, Anterior 2,25%) O Banco do Canadá manteve as taxas de juro estáveis, afirmando que manter os custos dos empréstimos no nível atual ainda é apropriado para mitigar os danos da guerra comercial.

A economia parece estar mais resiliente do que se pensava anteriormente, mas ainda se observa uma desaceleração económica contínua, mantendo a inflação próxima da meta de 2% do banco.

O banco reiterou que a taxa de política atual está em um nível adequado e que “agora está preparado para responder se as perspectivas mudarem”. De acordo com o Banco do Canadá, as condições atuais ainda ajudam a limitar os danos causados pela guerra comercial com os Estados Unidos. A economia do Canadá parece mais resiliente do que se pensava anteriormente, mas o banco central ainda vê uma “desaceleração económica”, o que ajuda a manter a inflação próxima da meta de 2%.

As autoridades monetárias avaliaram que o nível atual da taxa é “adequado”, desde que a previsão de outubro continue válida.

No entanto, o banco continua pronto para responder se as perspetivas económicas se deteriorarem.

Os dados mais recentes mostram uma forte recuperação: 181 000 novos empregos criados nos últimos três meses e um surpreendente crescimento anualizado do PIB de 2,6% no terceiro trimestre.

O governador do BoC, Macklem, observou que os dados revisados do PIB para 2022-2024 sugerem que a economia estava mais saudável do que se acreditava anteriormente, antes de o Canadá ser atingido pelas novas tarifas dos EUA.

Apesar dos dados mais fortes, o banco central acredita que a trajetória de crescimento a médio prazo continua moderada e que a inflação deve permanecer próxima da meta em 2026.

As próximas projeções do banco incorporarão o primeiro orçamento federal do primeiro-ministro Mark Carney, que, segundo o banco, pode impulsionar tanto a procura como a oferta na economia.

A incerteza também é aumentada pela próxima revisão do acordo comercial NAFTA/USMCA e pelo ajuste da economia às tarifas mais elevadas.

O banco salientou que a volatilidade significativa nos dados comerciais e do PIB dificulta a avaliação do verdadeiro impulso subjacente da economia.

O mercado de trabalho mostra sinais de melhoria: o desemprego está a diminuir e o emprego está a aumentar, embora as empresas em setores sensíveis ao comércio continuem cautelosas. O par USDCAD perdeu alguns ganhos após a decisão do Banco do Canadá. Fonte: xStation5

