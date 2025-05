Última Hora: Minutas BCE - Guerra comercial leva a resposta de emergência

O EURUSD valorizou após a divulgação das atas do BCE, no meio da turbulência histórica nos mercados após a surpreendente decisão de Trump, em 2 de abril, sobre os direitos aduaneiros. A reunião de 16 e 17 de abril revela um banco central a responder a uma perturbação global sem precedentes, enquanto a desinflação na zona euro acelera além das expectativas. Desaceleração da inflação Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Inflação global: 2,2% (contra 2,3% anteriormente), com a energia a registar um valor negativo de -1,0%

Inflação subjacente : queda acentuada de 2,6% para 2,4%, serviços arrefecendo para 3,5%

: queda acentuada de 2,6% para 2,4%, serviços arrefecendo para 3,5% Salários moderando mais rapidamente : os inquéritos mostram expectativas para 2025 em queda para 3,0%

: os inquéritos mostram expectativas para 2025 em queda para 3,0% Preços de mercado indicam inflação abaixo de 2% até 2025, caindo para 1,2% no início de 2026 A virada fiscal da Alemanha Reforma à dívida proporciona gastos gigantes em defesa e infraestrutura na próxima década - O BCE vê isso compensando os danos da guerra comercial e apoiando o crescimento no médio prazo. Decisão política: corte Redução unânime de 25 pontos-base para 2,50% na taxa de depósito

Retirada da linguagem “restritiva” - não se diz mais que a política está “significativamente menos restritiva”

Alguns queriam 50 pontos-base, dado o aumento do risco de recessão e o aperto financeiro

A abordagem «reunião a reunião» foi mantida em meio à «incerteza excepcional» Forças concorrentes Desinflação no curto prazo: A incerteza comercial está a minar a confiança

A força do euro e o colapso das commodities

Condições financeiras mais restritivas, apesar dos cortes nas taxas Riscos inflacionários no médio prazo: O estímulo fiscal alemão está a entrar em ação

Possível retaliação da UE sobre bens difíceis de substituir

A fragmentação da cadeia de abastecimento está a aumentar os custos estruturais Conclusão O BCE ofereceu garantias contra as consequências da guerra comercial, enquanto a desinflação avança acima das previsões. A força do euro e o colapso das commodities criam um risco de deflação no curto prazo, justificando cortes apesar das preocupações com a inflação no médio prazo devido à expansão fiscal. Os mercados esperam uma taxa terminal em torno de 1,7% até maio de 2026, seguida pela retomada dos aumentos das taxas à medida que mudanças estruturais remodelam a economia. O BCE vê o potencial surgimento de um «novo equilíbrio global» — seja uma perturbação temporária ou uma fragmentação permanente com inflação estrutural mais elevada.

