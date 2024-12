ÚLTIMA-HORA: PMI e ISM acima das expectativas📣

02:45 PM GMT, Estados Unidos - Dados do PMI para novembro:

S&P Global US Manufacturing PMI: real 49,7; previsão 48,8; anterior 48,5;

03:00 PM GMT, Estados Unidos - Dados do ISM para novembro:

ISM Manufacturing PMI: real 48,4; previsão 47,7; anterior 46,5;

ISM Manufacturing New Orders Index: real 50.4; anterior 47.1;

ISM Manufacturing Employment: 48,1 efetivo; anterior 44,4;

ISM Manufacturing Prices: real 50,3; previsão 56,0; anterior 54,8;

A atividade industrial dos E.U.A. mostrou sinais de melhoria em novembro, embora ainda permaneça em território de contração. O ISM Manufacturing PMI subiu para 48,4, acima dos 46,5 de outubro, enquanto o S&P Global US Manufacturing PMI aumentou para 49,7, ambos excedendo as previsões, mas permanecendo abaixo do limite de expansão de 50 pontos.

Um desenvolvimento positivo significativo foi o regresso do Índice de Novas Encomendas à expansão, com 50,4, após sete meses de contração, sinalizando potencialmente um ponto de viragem na procura. As condições de emprego, embora ainda em contração com 48,1, mostraram uma melhora em relação aos 44,4 de outubro. As pressões sobre os preços foram moderadas, com o Índice de Preços caindo de 54,8 para 50,3, embora ainda indicando uma ligeira inflação.

As reações do sector sugerem uma perspetiva mista para 2024-2025. Embora alguns sectores, como o dos Alimentos, Bebidas e Produtos de Tabaco e o dos Computadores e Produtos Electrónicos, tenham registado um crescimento, 11 indústrias permaneceram em contração. Os fabricantes citaram os desafios contínuos das elevadas taxas hipotecárias, os impactos da inflação no comportamento dos consumidores e os problemas de gestão de stocks. No entanto, há sinais positivos emergentes, incluindo relatos de aumento de pedidos em atraso em alguns setores e interesse renovado na produção dos E.U.A. após as eleições.

A expansão económica global continuou pelo 55.º mês consecutivo desde a breve contração em abril de 2020, embora a fraqueza da indústria transformadora persista com 66% do PIB da indústria transformadora a contrair-se em novembro. Os dados contribuíram para a força do dólar americano em relação ao euro.