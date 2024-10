UniCredit SpA adquire uma participação de 9% no Commerzbank 🏛️

As ações do Commerzbank (CBK.DE) subiram 16% na sessão europeia de hoje, depois de o UniCredit SpA (UCG.IT) ter adquirido uma participação de 9% no Commerzbank AG e planear iniciar conversações com o banco, aumentando a possibilidade de uma aquisição que poderia alterar a distribuição europeia de poder no sector bancário. O banco italiano adquiriu uma participação de 4,5% do governo alemão e comprou o restante no mercado aberto, segundo um comunicado divulgado hoje.

O UniCredit disse que vai pedir autorização para aumentar ainda mais a sua participação no banco. No entanto, qualquer movimento nesse sentido dependerá do facto de o investimento cumprir os seus “parâmetros financeiros”. Vale a pena recordar que o UniCredit já possui um grande banco na Alemanha conhecido como Hypovereinsbank, lançando as bases para que o UniCredit construa uma força poderosa na banca de empresas e de retalho na Alemanha.

Fonte: xStation