URGENTE: Amazon faz oferta para adquirir o TikTok 📢

Segundo reportagens do The New York Times, a Amazon apresentou uma oferta para adquirir o TikTok pouco antes do prazo final estabelecido para a ByteDance. O presidente Donald Trump estendeu esse prazo até 5 de abril (sábado), embora tenha indicado em declarações recentes que espera que a aquisição seja concluída antes dessa data. Devido a preocupações com o acesso a dados de usuários dos EUA, a ByteDance recebeu um ultimato para vender a parte do TikTok que opera no país. Caso não o faça até 5 de abril, a plataforma será proibida de operar nos Estados Unidos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Hoje, a Amazon se juntou a outras empresas interessadas na aquisição do TikTok — incluindo Oracle, Rumble e Perplexity AI — ao apresentar uma oferta em forma de carta endereçada ao vice-presidente JD Vance e ao secretário de Comércio Howard Lutnick. No entanto, segundo relatórios internos, a oferta da Amazon não está sendo levada muito a sério. As ações da Amazon têm apresentado uma forte tendência de queda desde o início de fevereiro. Nos últimos três dias, a empresa tem tentado recuperar o crescimento observado no final de março. Na sessão de hoje, apesar de um início baixista, o papel voltou a ficar acima do fechamento de ontem e atualmente opera com alta de cerca de 2%. Fonte: xStation ___

