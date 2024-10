US Open: O US100 ganha 1,50% perto dos máximos; BigTech entre os líderes 📌

Empresas de tecnologia lideram os ganhos

O índice do dólar regista poucas alterações

Rendimentos das obrigações americanas descem O final da semana em Wall Street traz uma melhoria no sentimento. Os ganhos são especialmente visíveis nas empresas de tecnologia, com o índice US100 a ganhar quase 1,50% no momento da publicação. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os principais catalisadores que contribuíram para a melhoria do sentimento do mercado na sexta-feira incluem relatórios de lucros trimestrais positivos, nomeadamente da Tesla, e uma redução da recente especulação hawkish em torno de uma abordagem mais restritiva da Fed. Atualmente, o mercado parece estar a arrefecer as tendências hawkish e a regressar gradualmente à normalização. Os fortes dados económicos dos EUA também apoiam o sentimento. As encomendas de bens duradouros foram melhores do que o esperado, e o relatório final da UoM para outubro mostrou uma melhoria no sentimento dos consumidores e uma queda nas expectativas de inflação. US100 O índice das empresas de tecnologia está a ultrapassar decisivamente a barreira dos 20.600 pontos. Na altura da publicação, o US100 já tinha subido 1,50%. Os principais ganhadores incluem empresas dos sectores dos semicondutores e da tecnologia avançada, como a AMD, a Tesla, a Intel, a Lululemon e a ON Semiconductor. Se os ganhos forem sustentados, a próxima paragem para os touros será o histórico ATH acima dos 20.900 pontos e abaixo dos 21.000 pontos. Fonte: xStation 5 Notícias empresariais As ações da L3Harris Technologies (LHX.US) ganham 4,50% após fortes resultados do terceiro trimestre e uma revisão para cima na extremidade inferior de sua orientação para o ano fiscal de 2024. A receita agora é esperada entre $ 21.1B e $ 21.3B, e o EPS ajustado foi aumentado para $ 12.95- $ 13.15.

A Skechers (SKX.US) reduz todos os ganhos da abertura inicial mais alta e agora está perdendo 0,25%. A empresa relatou os resultados do terceiro trimestre, com vendas de 15,9% ano a ano (Y / Y). O segmento de atacado liderou com um aumento de 20% para US $ 241.4 milhões, e as vendas diretas ao consumidor (DTC) cresceram 9.6% para US $ 81.3 milhões. A orientação para o quarto trimestre prevê US $ 0.70 a US $ 0.75 EPS em US $ 2.165 bilhões a US $ 2.215 bilhões em vendas, um pouco abaixo do consenso. A perspetiva do FY2024 foi aumentada para $ 4.20- $ 4.25 EPS e $ 8.925B- $ 8.975B em vendas, superando as expectativas. A Western Digital (WDC.US) ganha 7,80%, apesar de apresentar resultados mistos no primeiro trimestre. A empresa registou um lucro de 1,71 dólares por ação (uma inversão da perda de 1,76 dólares do ano passado), com uma receita de 49% em relação ao ano anterior. A receita da nuvem, que representa 54% das vendas totais, cresceu 153% A / A e 17% trimestre a trimestre (Q / Q).

A Spirit Airlines (SAVE.US) subiu mais 28% depois de anunciar medidas de aumento de liquidez, incluindo a venda de 23 aviões Airbus à GA Telesis por cerca de US $ 519 milhões, que devem melhorar a liquidez em US $ 225 milhões até o final de 2025. A Spirit também planeia reduções de capacidade e cortes nos postos de trabalho, com o objetivo de terminar o ano com mais de mil milhões de dólares em liquidez. As acções da Capri Holdings (CPRI.US) caíram 49% depois de um juiz ter bloqueado a sua fusão de 8,5 mil milhões de dólares com a Tapestry (TPR.US) devido a preocupações antitrust. A Tapestry, cujas acções subiram 14,40%, planeia recorrer.

A HCA Healthcare (HCA.US) caiu mais de 8% devido ao facto de os resultados do terceiro trimestre não terem correspondido às expectativas e de ter reduzido a sua previsão para o ano inteiro para o limite inferior dos intervalos anteriores, citando os impactos do furacão. A HCA reafirmou sua orientação para 2024 com EPS entre $ 21.60- $ 22.80 e receita de $ 69.75B- $ 71.75B, perto da estimativa de consenso.

Dexcom (DXCM.US) cai 4,50%, apesar de relatar um aumento de receita de 2% A / A; A receita dos EUA caiu 2%. A empresa manteve sua orientação de receita reduzida para o ano inteiro de $ 4.0B- $ 4.05B, alinhando-se com a estimativa de consenso.

