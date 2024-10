US OPEN: US100 sob pressão no início da sessão de segunda-feira

Wall Street com humor misto no início da sessão de segunda-feira

Dados iniciais mostram vendas mais fracas do iPhone 16

Intel ganha após comunicação sobre cooperação com o Pentágono

Morgan Stanley reduz preço-alvo das ações da Micron Os mercados dos EUA abrem a sessão de segunda-feira com um humor misto. Cinco minutos após a abertura de Wall Street, o Nasdaq está a perder 0,5%, enquanto o S&P500 está a cair 0,1%. O Russell 200 está a ter um desempenho relativamente bom, acrescentando 0,45%. A atenção dos investidores hoje está focada em notícias corporativas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

A atual volatilidade observada em Wall Street. Fonte: xStation US100 O índice Nasdaq-100, representado pelo US100, está a negociar hoje 0,51% mais baixo em comparação com o fecho das negociações de sexta-feira. Vale a pena notar, no entanto, que os ganhos da semana passada derrubaram o índice acima da zona de resistência, que era a média móvel exponencial de 50 dias (curva azul no gráfico). É a manutenção desta zona no médio prazo que pode ser um elemento importante para definir o retorno sustentado do US100 à tendência de alta. A médio prazo, por outro lado, um importante ponto de apoio pode ser a zona psicológica perto das EMAs de 100 e 200 dias (curva roxa e curva dourada). A zona repetidamente testada pelo lado da procura e da oferta perto de 19740 pontos pode agora ser considerada uma resistência chave. Fonte: xStation 5

Notícias da empresa As acçõesda Apple (AAPL.US) estão a cair 2,4% no início da sessão de segunda-feira, uma vez que a procura do iPhone 16 Pro é inferior ao esperado, com base numa análise das pré-encomendas para o primeiro fim de semana. As vendas das pré-encomendas da série iPhone 16 no primeiro fim de semana estão estimadas em cerca de 37 milhões de unidades, menos 12,7% em termos anuais em comparação com o lançamento do iPhone 15. A Intel (INTC.US) subiu quase 2%, depois de o fabricante de chips se ter qualificado oficialmente para receber até 3,5 mil milhões de dólares em subsídios federais para produzir semicondutores para o Pentágono. A Trump Media (DJT.US) subiu 1,9%, depois de Donald Trump ter dito que não tem “absolutamente nenhuma intenção de vender” as suas ações quando o “lockup” expirar no final desta semana. A volatilidade é elevada hoje na Micron (MU.US), que está a perder 2,8%, depois de o Morgan Stanley ter cortado o preço-alvo das ações da empresa em 40 dólares em relação à sua última avaliação, para 100 dólares por ação. RECOMENDAÇÃO DOS ANALISTAS - Summit Therapeutics (SMMT.US): A HC Wainwright aumentou o preço-alvo das ações da empresa para US $ 45 por ação, contra US $ 30 anteriormente. - Carvana (CVNA.US): A Evercore aumentou o seu preço-alvo para as ações da empresa para $157 por ação contra $142 anteriormente.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.