US Open: Wall Street abre a sessão com sentimentos mais fracosno no triple witching day 🚩FedEx cai 14%

Os índices norte-americanos registam uma abertura mais fraca no dia das “três bruxas” (grandes inversões nos mercados de opções, acções e contratos); US100 perde 0,4%

O sector dos semicondutores perde; Intel (INTC.US) e Texas Instruments (TXN.US) lideram as descidas

e Texas Instruments lideram as descidas As acções da FedEx (FDX.US) perdem mais de 14% depois de resultados decepcionantes e de citar tendências de consumo mais fracas

Hoje, o mercado bolsista dos EUA está a cair ligeiramente após a recuperação de ontem, com volumes de negociação ligeiramente superiores no início da sessão. O US100 está a lutar para se manter acima dos 20.000 pontos. O posicionamento de alta dos hedge funds e CTAs pode apoiar a procura de cobertura hoje, a fim de garantir um final favorável para a expiração (liquidação) no mercado de opções e futuros.

De acordo com a Bloomberg, o valor das opções de compra e venda em aberto sobre o SPX oscila em torno dos 5500 pontos; historicamente, o dia das “três bruxas” de setembro tem conduzido a uma média de 1,1% de quedas no S&P 500, com excepções apenas em 1998, 2001, 2010 e 2016, de acordo com dados do Trader Almanac. Atualmente, o rácio de opções de compra para opções de venda é de 4:1, o que apoia claramente os touros e pode sugerir um melhor desempenho do mercado, nas últimas horas ou na próxima semana, quando com o potencial para um 'gamma squeeze'.



A FedEx está a enviar um sinal de alerta para a economia?

Os resultados do relatório da FedEx para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 indicaram que o lucro por ação ficou em US $ 3,60 contra as previsões dos analistas de US $ 4,86, enquanto as receitas também se mostraram decepcionantes com US $ 21,6 bilhões contra US $ 21,97 bilhões esperados em Wall Street. Para todo o ano fiscal de 2025 (calendário 2024), a FedEx espera EPS na faixa de $ 20 a $ 21 por ação (anteriormente $ 20 a $ 22); o consenso era de $ 20.71.

Em um comentário, a empresa apontou que os resultados mais fracos foram resultado de uma demanda marcadamente mais fraca e das condições econômicas de frete e logística. A FedEx espera um crescimento de receitas de apenas um dígito neste ano fiscal, tendo anteriormente visto oportunidades em meados de um dígito de 5-8%.

A FedEx está cautelosamente otimista quanto à tendência do segundo semestre de 2024, mas as condições da procura no primeiro semestre foram mais fracas do que a empresa esperava. As margens da Federal Express (sector que supervisiona a rede de transportes aéreos e terrestres rápidos) caíram para 5,2% no trimestre terminado em 31 de agosto, contra 7,1% no ano anterior.

Foi também um dos piores resultados de rendibilidade do primeiro trimestre fora da recessão de 2009, segundo o estudo do Barclays. Além disso, o Morgan Stanley sublinhou que a perda de lucros da FedEx foi enorme e sugere um risco maior a longo prazo do que o previsto anteriormente. Os analistas reduziram o preço da FedEX para US $ 200 após o relatório.

Nas acções da FedEx (FDX.US), vemos um topo duplo perto dos 300 dólares, o que, juntamente com uma queda acentuada abaixo da EMA 200, indica uma entrada em pelo menos uma tendência de baixa a médio prazo e uma negação completa do impulso ascendente. A United Parcel Service (UPS.US) também está perdendo terreno na onda de quedas da FedEx; as ações da gigante estão perdendo quase 4% e se aproximando de níveis não vistos desde o verão de 2020.

Curiosamente, o Cass Freight Index, que mede a prosperidade do sector logístico dos EUA (incluindo o transporte sobre rodas), recuperou um pouco em agosto, após um julho bastante preocupante. No entanto, é evidente que a situação no sector dos transportes, que pode ser um indicador seguro da saúde dos consumidores, não é animadora, a tendência é descendente e as acções da UPS ou da FedEX estão a seguir o mesmo caminho. A questão é saber se a leitura de setembro mostrará uma deterioração em relação aos níveis actuais.

