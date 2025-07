Microsoft anuncia mais layoffs: Estará a revoluação da IA a causar os danos?

A Microsoft anunciou mais uma ronda de despedimentos, que afetará aproximadamente 9000 funcionários, quase 4% da sua força de trabalho global. Esta é a segunda onda de reduções de postos de trabalho em 2025, após cortes anteriores em maio (6000 funcionários) e janeiro (cerca de 1% da força de trabalho). As demissões abrangem vários departamentos, incluindo vendas, engenharia, marketing e jogos. Oficialmente, a Microsoft atribui essas decisões à necessidade de adaptar sua estrutura organizacional a um mercado dinâmico e alcançar prioridades estratégicas, com a inteligência artificial desempenhando um papel fundamental. A transformação da IA é muito cara? O principal fator por trás dessas mudanças é um investimento recorde em infraestrutura de IA, com a Microsoft a planear alocar até US$ 80 mil milhões neste ano fiscal para expandir centros de dados e desenvolver serviços baseados em IA. Esses gastos massivos têm como objetivo permitir que a Microsoft mantenha sua posição de liderança na corrida tecnológica, mas, ao mesmo tempo, exercem pressão sobre as margens operacionais da empresa. Consequentemente, a Microsoft está a reorganizar recursos, reduzindo o número de gerentes e automatizando processos, em parte por meio de ferramentas como o Copilot. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app As demissões afetam não apenas cargos administrativos e de vendas, mas também equipas de engenharia, especialmente aquelas que trabalham com tecnologias mais antigas ou projetos não relacionados à IA. Uma proporção crescente do código da Microsoft já está a ser gerada com a ajuda de ferramentas de IA. Isso significa que a revolução da IA está a desacelerar? As ações da Microsoft não significam necessariamente uma desaceleração na revolução da IA, mas sim uma revolução provocada por essas mesmas ferramentas. O crescimento do investimento continua, mas as empresas — incluindo a Microsoft — estão a começar a otimizar o ritmo de expansão da infraestrutura, passando da fase dispendiosa de formação de modelos para uma implementação prática mais eficiente. A Microsoft pretende evitar pagar a mais na revolução atual, caso esta se revele menor do que o previsto atualmente.

O ritmo de adoção da IA nas empresas está a desacelerar; os dados de mercado sugerem que a adoção da IA entre as empresas já atingiu um nível elevado, mas o ritmo de crescimento abrandou significativamente nos últimos trimestres. Os líderes de mercado estão a passar por uma estagnação e os novos participantes estão a ter dificuldades para se destacar.

Especialistas e líderes do setor prevêem que os ganhos “fáceis” em IA chegaram ao fim; o desenvolvimento futuro exigirá inovações revolucionárias, não apenas maior poder de computação ou acesso a dados. Os recursos de dados estão cada vez mais limitados e os custos de infraestrutura estão a aumentar. A era das vitórias fáceis da IA chegou ao fim. O progresso agora será mais desafiador e exigirá avanços mais profundos. As ações da empresa voltaram ao preço de fechamento de ontem, mas permanecem abaixo do seu pico histórico diário de US$ 500 por ação, atingido na segunda-feira no final de junho. Desde o início deste ano, as ações da Microsoft valorizaram mais de 16%, um nível significativamente superior ao do Nasdaq 100, que subiu pouco mais de 7%. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.