US Open: Wall Street ganha após sell-off dontem 🗽Tesla ganha 5%

Os índices dos EUA apagam as perdas iniciais, apesar das sessões mais fracas na Europa e na Ásia. US100 ganha 0,5% e VIX desce

Os sentimentos no sector dos semicondutores melhoraram apesar dos dados mais fracos do mercado de trabalho

A Nvidia (NVDA.US) perde ligeiramente, a Intel tenta recuperar após os preocupantes relatórios da Reuters sobre a atividade de fabrico por contrato (Foundry)

perde ligeiramente, a Intel tenta recuperar após os preocupantes relatórios da Reuters sobre a atividade de fabrico por contrato (Foundry) As acções da Onconova (ONTX.US) e da GitLab (GTLB.US) registam ganhos eufóricos de 37% e 17%, respetivamente

e da GitLab registam ganhos eufóricos de 37% e 17%, respetivamente Balança comercial dos EUA em julho em linha com as expectativas (78,8 mil milhões de dólares contra 79 mil milhões de dólares previstos, após 73,1 mil milhões de dólares em junho)

Relatório do Livro Bege da Fed agendado para as 19h00 BST

Â

Após a venda em cascata de ontem dos índices americanos, hoje Wall Street tenta recuperar. O relatório JOLTS, mais fraco do que o esperado, não conseguiu pressionar os índices para baixo. As encomendas às fábricas subiram 5% mensalmente, excedendo ligeiramente as expectativas de 4,8%, após uma queda de -3,3% em julho. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estão a ser negociados ligeiramente em baixa de 2 pontos base, para 3,82%. No entanto, dados mais fracos podem aumentar as tensões antes da reunião da Fed de 18 de setembro e aumentar a incerteza relacionada com a dinâmica da economia dos EUA.

O JOLTS dos EUA registou 7,67M contra 8,1M previstos e 8,184M anteriormente

O petróleo está a perder ligeiramente hoje, e o iene japonês e o franco fortaleceram-se em relação ao dólar, indicando uma forte procura contínua para “cobrir” as quedas nos rendimentos e títulos dos EUA. A Tesla ganhou 5% hoje, após relatórios que indicam vendas mais fortes na China e a estreia do Modelo Y de seis lugares. O produtor de carros eléctricos introduziu taxas mais baixas nos modelos X e Y na Suécia. A empresa de Elon Musk vai apresentar o Robotaxi no estúdio da Warner Bros na Califórnia.

O sector tecnológico tenta recuperar após a venda de ontem. AMD ganha mais de 4% e Nvidia salta para $110 novamente. Fonte: xStation5

Notícias

As ações da Nvidia (NVDA.US) aumentam as quedas após o mercado de ações dos EUA ter mergulhado para um recorde de baixa ontem, durante uma sessão em que a empresa eliminou quase US $ 279 bilhões em capitalização bolsista

A Blackstone (BX.US) vai comprar a AirTrunk, um operador australiano de centros de dados, por um total de 16 mil milhões de dólares. Será também o maior investimento individual na região Ásia-Pacífico

As previsões da Dollar Tree (DLTR.US) sugerem uma procura mais fraca, a empresa reduz as expectativas de receitas e lucros anuais; sublinhou que os consumidores estão a evitar comprar bens de primeira qualidade, nos quais tinha as margens mais elevadas; as acções perdem 19%

O CEO da US Steel informou que, se a aquisição da US Steel pelo conglomerado japonês Nippon Steel não se concretizar (a administração Kamala Harris opor-se-á), a empresa mudará provavelmente a sua sede de Pittsburgh. As acções ganham mais de 2%

As receitas do GitLab aumentaram mais de 30% numa base anual, excedendo as expectativas dos analistas. Os analistas da Baird aumentaram o preço-alvo da empresa de software após um forte relatório financeiro do segundo trimestre.

A Tesla ganha mais de 5% hoje, subindo acima de MA50 (linha amarela); as principais zonas de resistência são $ 223 e $ 252, onde podemos ver os níveis de retração de Fibonacci. As acções recuperaram acima do SMA200, potencialmente voltando à tendência ascendente.

Â

Fonte: xStation5

Olhando para a escala do sell-off da Nvidia e o RSI perto dos 20 pontos, uma recuperação para $115 por ação ainda parece provável. Fonte: xStation5