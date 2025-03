US raise tariffs 🗽How USDCAD, USDCNH and USDMXN react?

A partir de hoje, os Estados Unidos impuseram tarifas ao México e ao Canadá a uma taxa de 25%, juntamente com mais 10% de sanções à China, onde as tarifas já são de 20%. No entanto, os pares de moedas ligados às três economias - USD/MXN, USD/CAD, e USD/CNH- não parecem particularmente fracos em resposta a este risco significativo, especialmente para o México e o Canadá, cujas economias são fortemente dependentes do mercado dos EUA. O consenso económico geral sugere que tanto o México como o Canadá poderão entrar em recessão se a nova administração dos E.U.A. mantiver esta política tarifária por um período prolongado. No entanto, o mercado parece ainda relutante em acreditar que estas tarifas permanecerão em vigor a longo prazo, antecipando que um acordo comercial será eventualmente alcançado . Se as perspectivas se tornarem menos otimistas, poderão ocorrer novos ganhos no USD/CAD e no USD/MXN .

