⏬US100 cai 1%

O Fed identifica riscos no mercado de trabalho, mas afirma que não há necessidade de pressa com cortes⚔️ Logo após a decisão, observamos um claro enfraquecimento do dólar em resposta à medida do Fed, que estava em linha com as expectativas, mas havia incerteza sobre quais projeções o Fed apresentaria. Vale ressaltar que este é o primeiro corte neste ano. No ano passado, o Fed reduziu as taxas três vezes, num total de 100 pontos base. No entanto, a fraqueza do dólar e os ganhos iniciais em Wall Street não duraram muito. A projeção mediana da taxa para este ano aponta para dois cortes potenciais. Nove membros prevêem cortes de 50 pontos base este ano. Miran (provavelmente) prevê cortes muito maiores, abaixo de 3% este ano. Também digno de nota, o Fed elevou as previsões de crescimento para este ano e os próximos anos, ao mesmo tempo em que reduziu as previsões de desemprego para o futuro. Isso indica que não vê riscos de recessão. Ao mesmo tempo, a previsão de inflação permanece inalterada em relação a junho, quando o impacto das tarifas era incerto. Isso significa que o Fed não vê as tarifas como um risco claro. Para o próximo ano, as previsões de inflação foram ligeiramente elevadas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app No entanto, o mais importante foram as palavras de Powell durante a conferência de imprensa. Ele admitiu que o mercado de trabalho enfraqueceu, mas disse que as decisões de adiar os cortes foram adequadas. A declaração crucial que levou às quedas no US100 e no EURUSD foi que o Fed não precisa se apressar com os cortes. O US100 está a testar os 24.000 pontos. Se fechar em torno desses níveis, poderemos estar diante de uma formação de estrela da tarde. Fonte: xStation5 O EURUSD está a apresentar perdas intradiárias. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.