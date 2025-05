US100 ganha 0,7% antes dos dados do NFP📈

Índice na Média Móvel Exponecial de 200 dias antes dos dados do mercado de trabalho dos EUA

A última sessão de negociação da primeira semana de cada mês traz a publicação de dados cruciais sobre o mercado de trabalho dos EUA. O relatório NFP (Non-Farm Payrolls) de hoje poderá determinar se os «ativos de risco» encerrarão a semana de negociação em território positivo e se este impulso poderá prolongar-se para a próxima semana.

O que espera o mercado?

Ganhos médios por hora nos EUA (a/a) (abril): previsão de 3,9% contra 3,8% anterior

Ganhos médios por hora nos EUA (m/m) (abril): previsão de 0,3% contra 0,3% anterior

Folha de pagamento não agrícola dos EUA (abril): previsão de 138 mil contra 228 mil anterior

Folha de pagamento não agrícola do setor privado dos EUA (abril): previsão de 124 mil contra 209 mil anterior

Taxa de desemprego nos EUA (abril): previsão de 4,2% contra 4,2% anterior

O mercado antecipa um relatório moderado sobre o emprego em abril, mostrando uma desaceleração no ritmo de contratações, mas com pressão sustentada sobre os salários. Espera-se que os empregos não agrícolas nos EUA aumentem em 138 mil (ante 228 mil no mês anterior), com a taxa de desemprego permanecendo estável em 4,2%. A previsão é de que os ganhos médios por hora subam para 3,9% no ano, ante 3,8% no mês anterior.

Há preocupações de que o crescimento do emprego esteja a diminuir, à medida que mais setores limitam as contratações devido ao aumento da incerteza económica causada pelas políticas tarifárias do presidente Trump. Isso afeta principalmente o turismo e a hotelaria, bem como os transportes e a logística. Apenas dois setores podem registar crescimento do emprego: construção e serviços empresariais.

Reação potencial do mercado?

Um relatório NFP positivo fortaleceria o dólar e poderia adiar os cortes nas taxas do Fed até junho. O índice do dólar já ultrapassou o nível de 100,00, e o USD/JPY subiu 1,6% após a postura dovish do BoJ e o abrandamento das tensões comerciais entre a China e os EUA. Bloomberg Financial LP

A distribuição normal das previsões dos analistas para os dados do NFP de hoje está inclinada para a direita (excluindo valores extremos), criando uma chance de uma leitura acima do esperado. Fonte: Bloomberg Financial LP

US100 (D1)

O Nasdaq 100, representado pelo US100, está a ser negociado perto do nível de retração de Fibonacci de 38,2%, uma zona de resistência importante. Os otimistas vão tentar testar novamente as médias móveis de 200 e 100 dias, enquanto os pessimistas provavelmente vão pressionar para quebrar o nível de 19.195 — um nível que anteriormente desencadeou uma tendência de alta — com uma meta próxima do nível de retração de Fibonacci de 61,8%. O indicador RSI permanece acima do nível 48,5, que historicamente sinalizou um retorno do momentum de alta após cruzá-lo. Enquanto isso, o MACD está a se ampliar, indicando um impulso ascendente crescente.

Fonte: xStation