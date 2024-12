US100 ganha 1,6%📈

💡Wall Street recupera após a reação em baixa de quarta-feira à decisão da Fed As ações dos E.U.A. estão a registar fortes ganhos no final da semana, depois de os investidores terem recuperado na sequência dos comentários hawkish de Powell na quarta-feira. Embora o presidente da Reserva Federal tenha dado a entender que um cenário económico incerto face à s pressões inflacionistas poderia levar a um ritmo mais lento de cortes nas taxas de juro, para o próprio mercado bolsista, a direção geral das alterações monetárias manteve-se a mesma, nomeadamente uma flexibilização gradual das condições financeiras a nível interno. No entanto, parecia justificar-se uma correção em baixa, tendo em conta o facto de os índices mundiais estarem há dias a atingir novos máximos históricos. Hoje, a medida de inflação preferida do banco central para novembro revelou-se fraca e não apontou para grandes problemas de inflação. O núcleo do índice PCE, que exclui os preços dos alimentos e da energia, subiu 0,1% em relação a outubro e 2,8% em relação ao ano anterior. O aumento mensal foi o mais lento desde maio deste ano. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Também se assiste a uma recuperação positiva nas obrigações dos E.U.A., que registaram fortes descontos após a conferência da Fed. Os rendimentos das obrigações a 10 anos aproximaram-se dos máximos registados no final de maio deste ano (ou seja, dos níveis anteriores ao início do ciclo de redução das taxas de juro). Atualmente, os rendimentos estão em cerca de 4,49%. US100 (D1) O preço do contrato do índice Nasdaq 100 está a ser negociado com uma forte recuperação, ganhando mais de 1,6%. O preço parou perto da média móvel exponencial para as últimas 50 sessões (EMA50, a linha azul escura no gráfico) em cerca de 20100 pontos. Ao mesmo tempo, este nível marcou o limite inferior do canal de tendência ascendente, no qual o contrato se encontra desde setembro de 2024.  Fonte: xStation Â

