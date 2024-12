US100 perto de máximos históricos 📈

CEO da Intel abandona o cargo e SMCI dispara 22% após nova investigação O Nasdaq 100 atingiu novos recordes intradiários na segunda-feira, impulsionado pelo forte desempenho das principais ações tecnológicas, enquanto mudanças significativas de liderança na Intel e desenvolvimentos positivos na Super Micro Computer provocaram movimentos notáveis no sector dos semicondutores. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Principais desenvolvimentos: O Nasdaq 100 atingiu novos máximos intradiários, com a Apple a atingir novos níveis recorde

Pat Gelsinger, Diretor-Geral da Intel, é forçado a abandonar o cargo depois de o conselho de administração perder a confiança na estratégia de recuperação

Super Micro Computer sobe 22,5% na sequência de uma análise independente que apura a gestão

Todas as ações das “Sete Magníficos” registam ganhos, reforçando a dinâmica do mercado Mudança na liderança da Intel Num desenvolvimento dramático, a Intel anunciou a saída imediata do Diretor-Geral Pat Gelsinger, marcando o fim do seu mandato no fabricante pioneiro de chips. A decisão foi tomada após uma reunião crucial do conselho de administração, em que foram analisados os progressos de Gelsinger na recuperação da quota de mercado e os esforços para colmatar a diferença em relação à Nvidia. A perda de confiança do conselho de administração na sua estratégia de recuperação levou à sua saída, com o diretor financeiro David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus a assumirem o cargo de co-CEOs interinos enquanto se inicia a procura de um substituto permanente. Super Micro Computer recupera A Super Micro Computer viu as suas ações subirem até 22,5% após a divulgação de uma extensa análise independente que não encontrou provas de má conduta por parte da administração ou do conselho de administração. A investigação, que analisou mais de 9 milhões de documentos e incluiu 68 entrevistas a testemunhas, recomendou a nomeação de novos líderes financeiros e jurídicos de topo. A empresa anunciou Kenneth Cheung como o novo diretor de contabilidade e iniciou a procura de um novo diretor financeiro para substituir David Weigand. Desempenho do mercado O sector tecnológico em geral mostrou uma força notável, com as ações da Apple a subirem 1% e a atingirem novos máximos históricos. As ações dos “Sete Magníficos”, incluindo a Nvidia e a Tesla, registaram todas ganhos no início das negociações, refletindo a confiança contínua dos investidores nas empresas tecnológicas de grande capitalização. O Nasdaq 100 aproximou-se do seu máximo histórico, sublinhando a dinâmica sustentada das ações tecnológicas. US100 (Intervalo D1) O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está sendo negociado acima da alta de meados de julho de 20.895, agora servindo como suporte inicial para os touros. Ele também está se a aproximar do seu máximo histórico. Os principais níveis-alvo para os ursos incluem o SMA de 50 dias em 20.564 e os máximos de agosto em torno de 19.917, alinhando-se com o SMA de 100 dias. O RSI está gradualmente a divergir mais alto, enquanto o MACD está perto do cruzamento de alta. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.