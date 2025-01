📉US100 recua 2,5%

🚩Empresa de IA chinesa DeepSeek pressiona o sector tecnológico dos EUA. O início da nova semana está a ser marcada por quedas acentuadas nos índices, devido a potenciais mudanças no equilíbrio de forças no sector da inteligência artificial (IA) em rápido desenvolvimento. O sell-off de hoje em Wall Street pode ser atribuído à estreia do modelo de IA DeepSeek V3 . O modelo chinês “abanou” o índice Nasdaq 100, fazendo cair os futuros em mais de 2,5% no início da semana.

As quedas de hoje são significativas. As ações da Nvidia caíram 6,5% no pré-mercado, a Microsoft está a perder 3,3%, a Bitcoin caiu 5,4% e o índice de medo VIX subiu 9%. A empresa DeepSeek afirma ter gasto aproximadamente 6 milhões de dólares e apenas alguns meses para treinar o novo modelo de IA. Isto é apenas uma fração do dinheiro e do tempo que os concorrentes americanos tiveram de investir para treinar os modelos de IA desenvolvidos pelos principais conglomerados tecnológicos. Isto levou alguns investidores a questionar a justificação para os enormes investimentos no desenvolvimento da IA por parte das empresas americanas. Apesar das crenças anteriores de que a China estava a ficar para trás neste domínio, a concorrência parece ter desenvolvido a sua tecnologia de forma muito mais económica e, aparentemente, igualmente eficiente. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Há rumores que sugerem que a empresa utilizou chips Nvidia H800 de geração mais antiga. Algumas fontes indicam que a DeepSeek, apoiada pelo fundo chinês High Flyer Capital , pode ter usado entre 10.000 e 50.000 chips Nvidia AI mais antigos , apesar das restrições de exportação dos EUA. Mesmo neste cenário, o limite superior destes chips corresponde apenas a cerca de 10% dos utilizados pelos principais modelos de IA americanos, como o ChatGPT.

O modelo DeepSeek V3 foi lançado a 10 de janeiro como uma plataforma open source . Pode ser modificado e o seu processo de inferência é transparente, ao contrário dos produtos da OpenAI e de muitos outros modelos de IA "ocidentais".

Ao contrário da OpenAI e de outras empresas de IA do Ocidente, espera-se que a DeepSeek atinja a rentabilidade muito mais rapidamente e evite a dependência de "injecções de financiamento externo".

Os últimos dados mostram que a DeepSeek ultrapassou o ChatGPT em downloads na Apple Store. A estreia do modelo pode servir de alerta para os investidores em relação às elevadas valorizações das ações americanas. Wall Street pode começar a questionar se os investimentos de vários milhares de milhões de dólares em infra-estruturas de IA são realmente necessários. US100 (gráfico de 1 hora) US100 está a registar quedas acentuadas esta manhã, testando a zona de suporte perto dos 21.400 pontos, que recentemente serviu como o limite superior de um canal descendente no período de tempo H1. Fonte: xStation5

