US100 recupera 1.2% 📈

Nvidia dispara mais de 7% Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a subir quase 1,2%, com as ações BigTech a recuperarem as perdas após a venda de ontem. A Nvidia está a subir mais de 7%, enquanto a Meta, a Taiwan Semiconductor e a Apple estão a ganhar entre 2,8% e 3,8%. Como se pode ver no painel de instrumentos abaixo, o sentimento geral em todo o mercado de acções dos EUA fora do sector tecnológico é misto, após a divulgação de dados macroeconómicos mais fracos do que o esperado. As encomendas de bens duradouros nos EUA caíram -2,2% mês a mês em dezembro de 2024, com os dados de novembro revistos em baixa de -1,2% para -2%. Da mesma forma, o Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board para janeiro decepcionou, uma vez que os investidores esperavam uma leitura em torno de 106, mas receberam um valor de 104,1, com um enfraquecimento notável na avaliação das condições actuais. Apesar disso, o dólar americano se fortaleceu significativamente antes da decisão da Reserva Federal de amanhã, prevista para as 19:00 GMT. A Bitcoin está a ganhar ligeiramente, mais uma vez atingindo o nível de $102.000.

O CEO da Scale AI afirma que a DeepSeek possuía cerca de 50.000 chips Nvidia H100 AI, mas a empresa não informou sobre isso. De acordo com uma nota da Wedbush: "Os ursos perderam a recuperação histórica das ações tecnológicas nos últimos 2 anos e perderão os próximos 2 anos, esperando incessantemente que um cisne negro acabe com o trading da Revolução da IA. Dos dias do Fed aos rumores de atrasos da Nvidia Blackwell à Segunda-Feira Negra de Tóquio... hoje não é diferente com o DeepSeek... uma oportunidade de compra." Hoje, a OpenAI lançou o ChatGPT Gov nos EUA, adaptado às agências governamentais dos EUA. Por outro lado, ainda é incerto se o DeepSeek terá um impacto negativo nas carteiras de pedidos dos fornecedores de infraestruturas e nas receitas futuras. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 US100 está um passo mais perto de testar a EMA200 no intervalo horário, recuperando quase 50% das quedas de ontem. Fonte: xStation5

