US100 sobe 0,7%🗽Salesforce dispara 8% no otimismo pela AI Agentforce 📈

O sentimento do mercado de ações dos EUA é inabalavelmente positivo. Embora os sectores financeiro, bancário e energético estejam a ter um desempenho menos bom, as empresas tecnológicas estão a fazer subir os índices dos EUA. O contrato Nasdaq100 (US100) está a atingir máximos históricos, com 21.500 pontos. O dólar americano perde 0,2% após um ISM de serviços mais fraco; USDIDX recua para 106,1. Wall Street abriu a sessão em alta e os índices norte-americanos estão a ganhar; o destaque é o US100 que subiu mais de 0,7%, apoiado por uma recuperação de quase 3% nas acções da Nvidia (NVDA.US), cujas ações já subiram 8% desde 27 de novembro. A Amazon (AMZN.US) está a ganhar quase 2,5%.

As ações da Salesforce (CRM.US) estão a subir após recomendações de instituições que reagem ao aumento das previsões da empresa e aos primeiros relatórios sobre a implementação bem-sucedida do agente de IA da empresa, Agentforce.

A ServiceNow e outras empresas de software, incluindo a Fortinet, a Adobe e a Intuit, também estão a ganhar fortemente. As ações da empresa química, de lítio e de baterias Albemarle (ALB.US) perdem

O ISM de serviços dos EUA para novembro fica abaixo das previsões, a componente de preços sobe, mas os mercados consideram a leitura como “dovish”; os rendimentos das obrigações a 10 anos caem 2 pontos base abaixo dos 4,2%, pressionando o dólar. Hoje, as indústrias de software e de semicondutores estão claramente a recuperar; o sector tecnológico está a arrastar Wall Street para cima. Curiosamente, uma pesquisa da Salesforce indicou um otimismo considerável em torno das soluções de IA em empresas de pequeno e médio porte, que atribuem em grande parte o aumento dos lucros à nova tecnologia. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Macro dos EUA O ISM Services dos EUA (preliminar para novembro) ficou em 52,1 vs 55,7 exp. e 56 anteriormente ISM Preços Pagos: 58,2 (Previsão 57, Anterior 58,1)

ISM Emprego 51,5 (previsão 53, anterior 53,0)

ISM Novas encomendas: 53,7 (Previsão 56,6, Anterior 57,4) As encomendas às fábricas dos EUA subiram 0,2% MoM vs 0,2% exp. e 0,5% anteriormente Os bens duradouros dos EUA foram revistos para 0,3% Mensal vs 0,2% anterior; os bens duradouros essenciais foram revistos para 0,2% Mensal vs 0,1% anterior US100, intervalo D1) No intervalo horário, vemos uma preponderância definitiva do volume de compras nas últimas sessões nos EUA. O US100 está atrás das correções 1:1 e está a ser negociado na faixa superior do canal de preços ascendente. Fonte: xStation5 Salesforce no centro das atenções por causa da IA generativa? A empresa tem sido apontada como “a melhor maneira de investir em IA”, graças à sua plataforma Customer 360 e à sua base de clientes. Um novo conjunto de agentes autónomos de IA, segundo a empresa, está disponível desde 25 de outubro, com um interesse considerável por parte das empresas. O preço das acções da Salesforce (CRM.US) subiu cerca de 30% desde o evento Dreamforce, em setembro. De acordo com a empresa, “(...) o desenvolvimento de agentes autónomos de IA está a revolucionar o mercado de trabalho global, mudando a forma como as indústrias operam e crescem”. Os analistas da Stifel descreveram a Salesforce como sendo atualmente “a melhor forma de investir em IA” devido à sua base de clientes multi-cloud e à sua capacidade de “aumentar a penetração no mercado” com a sua plataforma Customer 360. Os analistas salientaram que a Salesforce tem apenas 15% de quota de mercado, o que dá margem para um maior crescimento. O Bank of America apontou para um interesse considerável na Agentforce AI.

devido à sua base de clientes multi-cloud e à sua capacidade de “aumentar a penetração no mercado” com a sua plataforma Customer 360. Os analistas salientaram que a Salesforce tem apenas 15% de quota de mercado, o que dá margem para um maior crescimento. O Bank of America apontou para um interesse considerável na Agentforce AI. No terceiro trimestre do ano, as receitas da empresa aumentaram 8% em relação ao ano anterior, para 9,44 mil milhões de dólares, contra um aumento de 25% em relação ao ano anterior nos lucros por ação, para 1,58 dólares, contra 1,25 dólares no terceiro trimestre de 2023. Aumentou o limite inferior do seu intervalo de previsão para o ano inteiro, estimando as vendas deste ano no intervalo de 37,8 mil milhões a 38 mil milhões de dólares vs. a estimativa anterior de 37 a 38 mil milhões de dólares; ganhos por ação entre 6,16 e 6,20 dólares vs. 6,05 a 6,13 dólares anteriormente. Wall Street estima 37,87 mil milhões de dólares em vendas para o ano inteiro e 6,16 dólares em ganhos por ação; discretamente, pode ainda estar à espera que a Salesforce supere esses resultados. Ações da Salesforce (CRM.US), intervalo D1) As ações estão a subir para novos máximos históricos hoje e estão a subir quase 40% no acumulado do ano. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.