US100 sobe 1,40%📣

O índice das ações tecnológicas volta a subir acima dos 23.200 pontos📈

Os mercados acionistas dos EUA estão a registar fortes ganhos na segunda-feira, recuperando após a forte venda de sexta-feira, desencadeada por dados surpreendentemente fracos do mercado de trabalho. O US500 está a subir 1,20%, o US100 está a subir 1,40% e o US2000 está a recuperar 1,44%. O catalisador da recuperação é a crescente expetativa de cortes mais rápidos nas taxas de juro por parte da Fed. O sentimento do mercado melhorou à medida que os sinais de arrefecimento do mercado de trabalho apontavam para uma perspetiva de política monetária mais dovish. Além disso, as encomendas às fábricas em junho caíram 4,8%, ligeiramente abaixo das previsões.

O foco dos investidores está agora a mudar para os desenvolvimentos políticos e para os próximos relatórios de lucros. Espera-se que o Presidente Trump anuncie esta semana as nomeações para cargos públicos importantes, incluindo um novo membro do conselho da Fed e um novo diretor do Bureau of Labor Statistics (BLS). Na sexta-feira passada, Trump demitiu o antigo chefe do BLS, citando como motivo a manipulação de dados.

Em reação aos dados laborais fracos e à crescente incerteza política, o dólar americano está a enfraquecer, o que, por sua vez, apoia os ativos de risco, como as acções e as criptomoedas. As mudanças de pessoal no topo das instituições públicas minam ainda mais a confiança no sistema financeiro dos EUA, prolongando a venda do dólar.

US100 (1D)

Os futuros do Nasdaq 100 caíram acentuadamente no final da semana passada, quebrando brevemente abaixo do limite inferior do estreito canal ascendente visível no gráfico desde o início de maio. No entanto, o nível de 22.850 pontos serviu de apoio, e os preços estão agora a recuperar parte dessas perdas. O preço voltou ao canal ascendente, e o sinal chave para a manutenção do sentimento de alta será um fechamento sustentado acima da média móvel exponencial de 20 dias (EMA20, linha amarela no gráfico) em torno de 23.150 pontos.

Fonte: xStation

Entretanto, os investidores aguardam os resultados trimestrais da Palantir (segunda-feira), da AMD e da Pfizer (terça-feira), e da Disney (quarta-feira). O próximo discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, também é visto como um momento potencialmente crucial para a direção do mercado.

Até à data, os relatórios de resultados têm mantido o sentimento dos investidores otimista. Das mais de metade das empresas do Nasdaq 100 que comunicaram os seus últimos resultados trimestrais, 80% superaram as expectativas de receitas e mais de 82% excederam também as previsões consensuais de lucros.

As ações dos EUA estão a subir hoje em todas as capitalizações de mercado - um sinal positivo. Fonte: xStation 5